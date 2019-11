Oulun Vesi haluaa kommentoida valtuutettu Eeva-Maria Parkkisen (Kaleva 14.11./Lukijalta) kirjoituksessa esittämiä asioita.

Oulun Vesi vastaa kaikkiaan 200 000 asukkaan talousveden toimituksesta, joka täytyy varmistaa kaikissa tilanteissa. Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelua ja Oulun Vesi on vastuussa vesihuollon pitkäjänteisestä kehittämisestä kuntalaisten yhteisen edun mukaisesti.

Kirjoituksessa viitatulla vuonna 2014 käsittelyssä olleella asemakaavan muutoksella, joka koski ainoastaan puhdasvesiallasta, ei pystytä turvaamaan häiriötöntä vedenjakelua pitemmälle tulevaisuuteen.

Tuolloin johtokunnan käsittelemä suunnitelma on perusteiltaan vanhentunut, koska kaupungin vedenhankinnan perusteet muuttuivat oleellisesti valtuuston 11.5.2015 tekemällä päätöksellä. Tuolloin päätettiin, että pintavesilaitokset tuottavat jatkossakin pääosan kanta-Oulun vedestä, jota täydennetään Viinivaarasta johdettavalla pohjavedellä.

Nykyisten pintavesilaitosten toiminnan varmistaminen ja kapasiteetin riittävyys nousi aiempaa suurempaan rooliin. Siksi Hintan laitoksen tulevaisuuden suunnitelmat muuttuivat ja tilantarpeet kasvoivat. Pelkällä puhdasvesialtaan rakentamisella ei voi turvata häiriötöntä vedenjakelua pidemmälle tulevaisuuteen.

"Ranta-alueen asukkailla on siis ollut tieto jo pitkään vesihuoltolaitoksen tarve vesilaitostoiminnan laajentamiseen Hintassa."

Selvitysten perusteella on todettu, että on rakennettava uusi laitosyksikkö puhdasvesialtaan lisäksi ja ainoaksi toteuttamiskelpoiseksi ja toimintavarmuutta lisääväksi ratkaisuksi on todettu laajennuksen sijoittaminen Hintan vesilaitoksen yhteyteen. Tontille on tehtävä myös tilavaraus varavesiallasta varten myöhempää pohjaveden johtamista varten.

Nykyisen laitoksen viereiselle puistoalueelle uutta laitosyksikköä ja puhdasvesiallasta ei ole mahdollista sijoittaa siten, että vesilaitoksen toimintavarmuus ja operoinnin tehokkuus eivät kärsisi. Kaavamuutoksella tullaan varmistamaan päävesilaitoksen kehittämisen edellytykset vuosikymmeniksi eteenpäin.

Hintan vesilaitoksen ranta-alue on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi yleiskaavassa, joka hyväksyttiin vuonna 2016. Jo tuolloin ranta-alue on varattu vesilaitoskäyttöön. Asukastuvan käytössä oleva tontti on ostettu vesilaitostoimintaa varten jo vuonna 2001. Ranta-alueen asukkailla on siis ollut tieto jo pitkään vesihuoltolaitoksen tarve vesilaitostoiminnan laajentamiseen Hintassa.

Oulun Vesi on käynyt neuvotteluja ranta-alueen kiinteistönomistajien kanssa jo hankkeen aikaisemmissa vaiheessa sekä tämän uuden kaavahankkeen osalta jo ennen sen vireilletuloa.

Oulun Vesi on aktiivisesti mukana kaupungin kaavahankkeissa. Vesilaitoksen ja kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yhteistyöllä pystytään varmistumaan siitä, että vesihuoltoverkostojen sijoittaminen huomioidaan maankäytön suunnittelussa. Toisin kuin Parkkinen väittää, myös Viinivaaran syöttövesijohdolle on esitetty riittävä tilavaraus asemakaavoissa Hintan ja Parkkisenkankaan sekä Hiukkavaaran uudella kaava-alueella.

Erityisesti ihmetyttää Parkkisen kirjoituksessaan esittämät uhkakuvat johtolinjarakentamisen riskeistä olevalle asutukselle. Oulun Vesi rakennuttaa verkostoja vuosittain lähes 50 kilometriä, eikä ainakaan viimeiseen 20 vuoteen ole jouduttu kiinteistön lunastukseen. Virheellisten tietojen julkaisemisen sijaan kirjoittaja olisi helposti voinut tämän selvittää Oulun Vedeltä.

Kannattaa myös huomata, että kirjoittajan viittaamissa vaihtoehtoisissa pohjavedenhankinnan ratkaisuissa juuri siirtolinjoja tulisi toteuttaa eri suunnilta paljon enemmän olevan kaupunkirakenteen läpi.

Jouni Lähdemäki

johtaja, Oulun Vesi

