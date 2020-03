Elämä täällä pallollamme on mennyt jo vuosia "liian lujaa". Me ihmiset olemme kuormittaneet luontoa aivan liikaa. Olemme eläneet kaikki mulle heti nyt -elämää. Olemme saastuttaneet ja tuhonneet ilman, meret ja suuria alueita luonnostamme – tavoitteena itsekkäästi yhä suuremman hyödyn ja edun saaminen.

Maapallomme ei kuitenkaan kestä, eikä tule kestämään noin valtavaa kuormitusta. On tullut mieleeni, että onko nyt ajankohtaisen koronaviruspandemian tarkoitus saada meidät huomaamaan, että emme ole osanneet elää oikein. Ylettömän kulutuksen on loputtava ja elämää on hidastettava.

Pandemian seurauksena yhteiskunnassamme ja globaalisti ympäri maailmaa on peruutettu paljon asioita. Maiden rajoja on suljettu, matkustamista on rajoitettu. Useimmat harrastukset ovat toistaiseksi tauolla, kaikki koululaiset eivät pääse kouluun. Valtava määrä erilaisia rajoituksia.

Kaikesta tästä seuraa myös paljon hyvää. Ihmisillä on paljon enemmän aikaa viettää aikaa kotona ja perheensä kanssa. Vanhemmilla on aikaa lapsillensa. On aikaa ulkoilla raittiissa kevätsäässä, lukea kirjoja, tehdä kotiaskareita ja paljon muuta. Ei tarvitse koko ajan mennä harrastuksiin tai kuljettaa lapsia sinne.

"On tullut mieleeni, että onko nyt ajankohtaisen koronaviruspandemian tarkoitus saada meidät huomaamaan, että emme ole osanneet elää oikein."

Arki on riisuttu kaikesta ylimääräisestä. Arjesta on tullut perusarkea, ilman mitään erikoista hyper-superia. Maapallo ja ilmasto ja saavat hieman levähtää valtavasta ylikuormituksesta.

Otetaanko tämänhetkisestä tilanteesta opiksemme?

Hidastetaan elämäämme ja kulutustottumuksiamme, että maapallolla olisi vielä meidän jälkeemmekin mahdollisuus mielekkääseen elämään.

Kaisu Hänninen

eläkeläinen

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.