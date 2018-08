Lasaretinsaaren uudisrakentaminen puhututtaa ja se on hyvä. Saari on ollut, ja on myös tulevaisuudessa, tärkeä osa Oulua. Hengitysliitto on uskonut Lasaretinsaaren elinvoimaan ja kehittämiseen jo usean vuosikymmenen ajan – se on jatkuvaa työtä, joka ei koskaan tule valmiiksi ja vaatii myös suuria taloudellisia panostuksia.

Hengitysliiton tavoitteena on hengitysterveyden edistäminen ja hengityssairaiden aseman parantaminen.

Vuosikymmenten aikana toiminta on saanut uusia kanavia, nykyisin merkittävä osa työstämme tulee tehdyksi myös erilaisen osaamisen kehittämisen kautta.

Hengitysliiton omistuksessa olevien kiinteistöjen, rakennusten ja maa-alojen kehitystyö (muun muassa Myllytullin alueella, johon Lasaretinsaarikin kuuluu) mahdollistavat, että Hengitysliitto on voinut koulutuksenjärjestäjänä keskittyä Oulussa terveellisten koulutilojen rakentamiseen Kasarmialueelle.

Kalevassa 11.8. julkaistussa mielipidekirjoituksessa otettiin räväkästi kantaa Hengitysliiton motiiveihin kehittää Lasaretinsaarta.

Hengitysliitto yleishyödyllisenä järjestönä ei tuota toiminnallaan voittoa.

Tulee kestämään vuosia, ellei vuosikymmeniä, ennen kuin liiton investoinnit saareen ja siellä liiton käytössä oleviin rakennuksiin maksavat itsensä takaisin. Toimeen on tartuttava nyt, sillä edes Lasaretinsaari ei pysy elinvoimaisena ilman rahaa, uusia palveluja ja asukkaita.

Hengitysliitto on saanut vuosina 2000−2001 silloiselta RAY:ltä investointiavustusta Lasaretinsaaren rakennusten peruskorjaukseen. Avustus kattoi vähän alle puolet rakennuskustannuksista, puuttuvan loppuosan Hengitysliitto panosti omista varoistaan.

Kyseessä oli useiden miljoonien investointi liitolle. Peruskorjauksesta on kulunut aikaa lähes 18 vuotta.

Hengitysliitto on edelleen sitoutunut kehittämään Lasaretinsaaren palveluja vastaamaan tämän aikakauden tarpeita ja investoimaan jälleen suuria summia – omista varoistaan.

Hengitysliiton järjestötoimintaa avustaa nykyisin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Nämä varat käytetään täysimääräisesti hengitysterveyden edistämiseen avustushakemuksissa sovitulla tavalla – ei Lasaretinsaareen.

Olemme menossa kohti yhteiskuntaa, jossa järjestöjen on hankittava yhä enemmän toimintaansa varoja itse eli omarahoitusosuutena.

Hengitysliiton tehtävä on turvata järjestötoiminnan jatkuminen ja huolehtia terveestä taloudenpidosta.

Perustellut ja kannattavat investoinnit ovat kivijalka, johon voi nojata hyvinä ja huonoina aikoina.

Markku Hyttinen

Toiminnanjohtaja, Hengitysliitto ry, Helsinki

