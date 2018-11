Vajaa vuosi sitten loukkaannuin hengenvaarallisesti Oulussa Raksilan markettien lastausalueella tapahtuneessa kolarissa. Pyöräilin City-marketin ja Prisman välistä solaa Raksilaan päin ja yhteentörmäys auton kanssa tapahtui kevyen liikenteen väylän ja risteävän lastauslaiturin risteyksessä.

Olen palannut onnettomuuspaikalle useita kertoja ja ihmetellyt, kuinka salakavala risteys on. Kevyen liikenteen väylältä puuttuu merkintä täysin. Prisman ja Sale-marketin vastaavassa solassa on pakollinen pysähdys-merkki lastauslaiturille tultaessa ja Raksilaan menevä reitti on merkitty kevyen liikenteen merkillä.

Tuttavien kanssa keskusteltuani on tullut esille jalankulkijan auton alle jääminen ja lukuisia läheltä piti -tilanteita samassa onnettomuusristeyksessä.

Kun onnettomuuden jälkeen olin yhteydessä kaupungin liikennevirastoon, markettien johtajiin ja poliisiin, jotta risteys olisi paremmin merkitty, niin kaikki sanoivat, etteivät risteysalueen merkinnät ja turvallisuuskysymykset kuulu heille.

Risteys kaipaisi ehdottomasti paremmat merkinnät alkaen suojatiemerkinnöistä, jolloin myös autoilijan olisi parempi hahmottaa risteys. Nykyisellään myös pyöräilijän ja jalankulkijan on vaikea hahmottaa tulevansa ylipäänsä risteysalueelle, sillä markettien takusta on myös henkilökunnan parkkialue ja risteävä liikenne tapahtuu parkissa olevien autojen takaa.

Toivoisinkin, että joku ottaisi vastuun kyseisen risteyksen turvallisuutta parantavista merkinnöistä ennen kuin joku menettää henkensä risteyksessä tai lisää onnettomuuksia tapahtuu.

Tapaturmakuntoutuja

