Mediakohu vanhustenhoidon huonon laadun ympärillä on laantunut, koska asiassa ei ole enää mitään uutta ja kuohuttavaa. Itse ongelma ei ole kuitenkaan minnekään kadonnut. Niin kauan kuin vanhustenhoitoon ei ohjata enemmän rahaa, niin kauan kuin se on kuntien ensisijainen säästökohde, muutosta parempaan ei ole odotettavissa.

Yksityiset hoivakodit eivät voi tuottaa palveluja alle todellisten kustannusten. Julkisen puolen palvelut ovat kalliita, koska niihin sisältyy paljon byrokratiaa, eikä tehostamista osata tai haluta tai voida tehdä.

Kuntien omat palvelulaitokset ja kotihoito saavat pääsääntöisesti kiitosta hyvästä laadusta. Kustannusten muodostumiseen ja töiden järjestämiseen pitäisi kiinnittää eritysitä huomiota. Kustannusten alentaminen on ollut aikoinaan syy siihen, että on alettu kilpailuttaa ja hakea yksityiseltä puolelta edullisempaa palvelua.

Yksityisen palveluntuottajan kykyä tuottaa palvelut tehokkaammin ja hoitaa hommat vähemmällä byrokratialla ei voi kieltää, mutta eivät yksityiset palveluntuottajatkaan voi tuottaa laadukasta palvelua hinnoilla, joilla ne nyt ovat kuntien kilpailutuksia voittaneet. Ainakaan tarjoushinta ei voi alittaa ammattitaitoisten hoitajien palkkakustannuksia.

Valvonnan lisääminen lisää byrokratiaa ja sekin maksaa. Hoidon laatua voidaan parantaa jo sillä, että päättäjillä olisi edes jonkinlainen käsitys siitä, mitä hyvä hoito palvelukodeissa, laitoksissa tai kotiin tuotettuna maksaa.

Kuntien velvollisuus on järjestää palvelut, välttämätöntä ei ole niitä itse tuottaa. Hyvällä kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä ongelmaan on löydettävissä ratkaisu, mutta se tarkoittaa, että vanhusten palvelutuotannon kilpailukseen on tultava muutos, pelkkä halpa hinta ei voi tuottajaa ratkaista.

Palvelun laatu ja tuottajan eettiset arvot ja vaikkapa omistuspohja voisivat olla mukana pisteytyksessä. Näin pysyisivät myös pienet ja keskisuuret yritykset mukana markkinoilla. Kaikilla tuottajilla ei ole tavoitteena sijoittajien määrittämä kate sijoitetulle pääomalleen, toisille riittää se, että yritys kannattavasti tekee sitä tehtävää, jota varten se on perustettu.

Yhteiskunnallisten yritysten ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen arvomaailma antaa viitekehyksen hyvälle palvelutuotannolle, jolloin asiakkaat, työntekijä ja omistajat voivat voittaa. Se on kohtuuden maksimointia.

Sirkka-Liisa Mikkonen

Oulu

