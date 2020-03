Perjantai 13. Korona. Se on saanut sekaisin koko maailman ja järisyttänyt jopa vakaata Suomen linnaketta. Ihmiset hamstraavat ruokaa, käsidesin hinta on pilvissä ja varusmiehet on lukittu varuskuntiin.

Varuskunnissa saatiin joukkohysteria aikaiseksi torstai-iltana nukkumaanmenoaikaan. Osalle yksiköistä tuli puhelu yksikön päälliköltä: kaikki lomat on peruttu. Osa jäi huhujen varaan, sillä viralliset tiedotukset tehtiin vasta perjantaiaamuna. Tämän seurauksena muutama onnekas oli ehtinyt lähteä lomille. Heitä ei kutsuta takaisin etuajassa.

Varuskunnat eivät ole karanteenissa, vaan tarkoituksena on rajoittaa varusmiesten liikkumista, jotta koronavirus ei pääse leviämään.

Uusi järjestely on seuraava: Varuskunnat jaetaan kolmeen osaan. Osasto A on kasarmilla, B asustaa telttamajoituksessa maastossa ja C on lomilla. Osastojen paikat kiertävät, ja yksi jakso kestää aina viikon. Näin varusmiehet ovat kiinni kaksi viikkoa ja viikon lomalla.

Järjestelyn ideana on, etteivät osastot ole toistensa kanssa tekemisissä. Osa kursseista keskeytettiin, osa jatkuu normaalisti. Kursseilla opetellaan omaa aselajia ja niissä on taistelijoita useista yksiköistä. Yksiköistä, jotka ovat eri osastoissa, eikä niiden pitäisi olla keskenään tekemisissä.

Hyvän hygienian ylläpito on korostunut taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Eläminen maastossa ei tue tätä. Viikon mittaisen harjoituksen aikana päästään suihkuun todennäköisesti kerran. Käsiä ei voi pestä ennen syömistä, eikä ruokailussa käytettävän pakin pesuun ole mahdollisuutta.

"Koska henkilökunta pääsee varuskuntien alueelle porttien ulkopuolelta, voi heistä kuka tahansa levittää viruksen varusmiesten keskuuteen."

Maasto-olot ovat raskaammat kuin kasarmiolot. Tammikuussa saapunut erä ei ole vielä tottunut viikon kestäviin harjoituksiin. Rasitusta pitäisi nostaa vähitellen, jota tottuminen olisi mahdollista. Uudet järjestelyt aiheuttavat suuren hypyn kahden yön harjoituksesta suoraan viikon harjoitukseen.

Kantahenkilökunta ei osaa asettua varusmiesten asemaan. Vaikka henkilökuntaa on kehotettu välttämään turhaa liikkumista, pääsevät he joka ilta koteihinsa. Heitä ei ole lukittu kasarmille. Uudet muutokset lomajärjestelyissä eivät inttislangia mukaillen vaikuta henkilökunnan aamuihin.

Väite, ettei vähäisen henkilökunnan liikkuminen vaikuta viruksen mahdollisuuteen levitä, kuulostaa varusmiehen korvaan herjaavalta, sillä puolustusvoimat työllistää noin 12 000 henkilöä. Koska henkilökunta pääsee varuskuntien alueelle porttien ulkopuolelta, voi heistä kuka tahansa levittää viruksen varusmiesten keskuuteen.

Puolustusvoimat ei huolehdi varusmiesten henkisestä jaksamisesta. Osa yksiköistä vietti viikonlopun ilman riittävää henkilökuntaa, jolloin kaikki vastuu koulutuksista ruokailuihin sälytettiin varusmiesjohtajille. Mahdollisuutta liikkua ja harrastaa on rajoitettu, sillä urheilu- ja iltavapaat on kielletty. On unohdettu varusmiesten olevan tuntevia ihmisiä.

Palvelusmotivaatio ja toimintakyky ovat lamautuneet varusmiesten mukana. Jos nyt syttyisi tositilanne, ei meistä olisi maata puolustamaan. Palkinnoksi maan palvelemisesta meiltä on viety vapaus.

Hajonnut varusmies

