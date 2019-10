Oulun kaupungin järjestämien aluefoorumien aiheena oli kaupunginjohtajan budjettiesitys. Kaikkien tiedossa on, että rahat eivät riitä kaikkiin tarpeisiin nyt eikä lähitulevaisuudessa. Pidemmälle luotaavaa keskustelua taloudesta ei kuitenkaan juuri käyty.

Kustannustehokkuus ei näytä ohjaavan päättäjiä riittävästi. Aika ajoin kovaa kädenvääntöä käydään teemasta keskus vs. reuna-alueet. Tämä asetelma pulpahteli myös aluefoorumissa.

Oulu on yli neljäsataa vuotta vanha kulttuurikeskittymä. Se on puolen Suomen pääkaupunki ja koko pohjoiskalotin suurin kaupunki. Jotta täällä pärjättäisiin, Oulun pitää kuulua ja näkyä innovatiivisena ja kehittyvänä keskuksena vähintään Euroopan laajuisesti. Ja sellaiselta sen pitää myös näyttää. Päättäjien ykkösasia on ohjata resursseja tämän kehityksen vauhdittamiseen. Oulun vetovoimasta on pidettävä huolta.

Me reuna-alueella asuvat olemme hakeutuneet tänne vapaaehtoisesti, vaikka joka kylässä ei ole uimahallia tai kulttuurilaitosta tai lukiota tai ammattikoulua. Mutta meillä on täällä kaikki peruspalvelut, joita ihmiset tarvitsevat arkielämässään.

Sen lisäksi meillä on vahvuuksia, joita keskuksella ei ole: väljyys, luonto, rauha, yhteisöllisyys. Näitä asioita jääliläiset nostivat esille, kun heiltä kysyttiin perusteita asuinpaikan valintaan. Näistä syntyy elämänlaatua niille, jotka tällaista arvostavat.

Kaiken tämän lisäksi keskuksen palvelut ovat myös reunalla asuvien käytettävissä tuossa vartin tai puolen tunnin päässä. Pitää vaan huolehtia, että joukkoliikenne keskukseen toimii.

"Kaupungin tehtävä on huolehtia, että perusinfra ja peruspalvelut ovat kunnossa. Mutta meidän asukkaiden asiana on maksimoida elämänlaatu täällä omilla toimillamme."

Reuna-alueiden yhteisöjen ei pidä kilpailla keskuksen kanssa samoilla asioilla. Meidän pitää rakentaa elämämme omien vahvuuksiemme varaan ja oltava alueestamme ylpeitä. Kaupungin tehtävä on huolehtia, että perusinfra ja peruspalvelut ovat kunnossa. Mutta meidän asukkaiden asiana on maksimoida elämänlaatu täällä omilla toimillamme. Omatoimisuus ja yhteisöllisyys koostuvat ihmisen kokoisista asioista, ja ne tuottavat hyvinvointia erittäin kustannustehokkaasti. Kaupunkiorganisaation on tätä tuettava ja tehtävä yhteistyötä asukkaiden kanssa uuden vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.

Jääli on visioinut, että se haluaa olla Oulun paras kaupunginosa – ainakin jääliläisille.

Päättäjien fokus pitää olla koko Oulun vetovoiman lisäämisessä. Alueilla asukkaiden ja virkamiesten pitää opetella tekemään asioita yhdessä. Parasta kustannustehokkuutta on varmistaa myös alueiden vetovoima, jotta asunnot säilyttävät arvonsa, päiväkoteihin riittää lapsia ja kouluihin oppilaita.

Birger Ylisaukko-oja

Jääli

