Suomi saa olla ylpeä opettajistaan ja syystä. Kun ilmoitus etäopetukseen siirtymisestä annettiin, jäi opettajille aikaa vuorokausi siirtyä täysin uudenlaiseen tapaan opettaa ja oppilaille uudenlaiseen tapaan opiskella. Yhtäkkiä myös vanhempien rooli koulunkäynnin tukemisessa nousi entistäkin tärkeämmäksi.

Monelle oppilaalle etäopetus näyttää sopivan ja opettajakin saa henkilökohtaisen kontaktin oppilaaseen uudella tavalla. Jatkuva vuorovaikutus, palaute ja tsemppaaminen ovat etäkoulussa tapahtuvan oppimisen tärkeimpiä elementtejä.

Huolena ovat kuitenkin oppilaat, joiden elämäntilanne on haastava tai oppiminen vaatii tavallista enemmän ponnisteluja. Erityisesti heidän kohdallaan opettajan ja koulunkäynninohjaajan sekä kodin yhteistyö ja tuki ovat tärkeitä.

Koko kylä kasvattaa. Meidän aikuisten on varmistettava, että jokainen lapsi saa päivittäin rauhoittua oppimiseen. Mikäli se ei kotona onnistu, on lapsella oltava mahdollisuus tulla kouluun.

Huolen lapsen tai nuoren hyvinvoinnista ollessa suuri on asiasta ilmoitettava lastensuojeluviranomaisille.

Omien lastemme ja tuttavien lasten kohdalla olemme voineet vain ihailla, kuinka opettajat pitävät tunteja live-lähetyksinä ja Teamsissa, kokeiden teko sujuu Moodlessa ja jopa liikuntatunnit onnistuvat. Lapset saavat henkilökohtaista palautetta ja vanhemmatkin pysyvät ajan tasalla Wilman kautta.

Nekin opettajat, joille verkkoympäristö oli aivan uusi, ovat ottamassa pikaista digiloikkaa. He saavat olla syystä ylpeitä itsestään ja omasta ammattiosaamisestaan. Bravo opettajat!

"Meidän aikuisten on varmistettava, että jokainen lapsi saa päivittäin rauhoittua oppimiseen."

Rehtoreilta tilanne on vaatinut uudenlaista tapaa johtaa. Opettajankokoukset ovat siirtyneet verkkoon ja rehtorilla on vastuu myös oppilaiden hyvinvoinnista. Hän on ottanut vastaan huoltajien palautetta ja samalla tukenut opettajia työssään. Rehtoreiden ja päiväkotien johtajien työ ansaitsee ison kiitoksen.

Etäopetukseen sisältyy paljon mahdollisuuksia. Sosiaalisten taitojen oppimista etäopetus ei kuitenkaan voi korvata. Ylävitonen välitunnilla ja opettajan kiitos kasvokkain tuntuu paremmalta kuin netin peukku tai hymynaama. Kavereiden ja kollegoiden näkeminen tuntuukin varmasti ihanalta, kun päästään taas kouluun ja päiväkotiin.

Oulun siku-lautakunta kiittää ja kannustaa opettajia, varhaiskasvattajia, koulunkäynninohjaajia ja rehtoreita jaksamaan työssään. Vanhemmat, te olette lastenne tärkein tuki ja teille kuuluu kiitos venymisestä uusiin mittoihin lastenne oppimisen tukijoina.

Lautakuntamme esittää laatusuosituksia etäopetukseen. Suositusten tarkoitus on auttaa opettajaa, oppilasta ja huoltajaa tehtävässään.

Oppilaalla on oikeus saada opettajalta päivittäin tukea oppimiselleen ja huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsen koulutyön onnistumisesta. Opettajalla puolestaan on oikeus ammatilliseen tukeen ja opettamisen työrauhaan sekä oikeus tuntea kuuluvansa kouluyhteisöön.

Tällä lautakunnan yhteisellä kirjoituksella toivotamme valoisaa etäoppimisen kevättä!

Satu Haapanen

puheenjohtaja

Lauri Nikula

varapuheenjohtaja

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan puolesta

