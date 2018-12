Joopase joo, vain vieläkin jatkuu rakennustapa, että villat on pihalla ohuella muovilla suojattuna. Toinen typeryys on laittaminen seinälle syksyllä kuukausiksi ilman suojaamista. Mihin katosi pienien talojen rakentaminen ja villoitus molemmista suunnista. KRT:SSA on muka niin edistynyt villoitus tapa, että on villassa joku paperi pinnassa. Saanen epäillä. Miksi ei voida pressuilla suojata villoja sateelta seinillä. Villoitusten suojaus on ihan lastenkengissä. Toinen etu olisi, että vaadittaisiin pitkät kuivaamisajat betonille, vaikkapa seuraavaan kesään. Ei talvella mikään kuiva. Jos nuorena tein myllällä itse betonin, ämpäri vettä, 3 lapiota sementtiä ja 16 lapiota sepeliä/hiekkaa. Siis yhteen kottikärryyn liki 10 litraa vettä.