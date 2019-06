Toivottavasti, opettajakollegat, olette nauttineet vasta alkaneesta lomastanne, sillä kannan huolta jaksamisestanne. Kokemuksesta tiedän, että opettajan perustyöhön on kuin varkain viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut monenlaisia aikaa vieviä lisävelvoitteita oppimissuunnitelmien laatimisesta Wilmassa viestimiseen. Yhä useampi koti odottaa yksilöllistä palvelua koululta jälkikasvulleen.

Koulujen työrauha on heikentynyt monesta syystä ja on väistämättä vaikuttanut opettajien ja oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt ja samaan aikaan opettajilta on viety keinoja säilyttää työrauha. Uutena ilmiönä koulumaailmassa on älypuhelimien väärinkäyttö, josta on tullut oppilaisiin ja opettajiin kohdistuvan koulukiusaamisen seurauksiltaan arvaamaton muoto.

Koulumaailman kuormittavuus on alkanut näkymään siinä, ettei opetusala ole enää yhtä houkuttava kuin ennen. Opiskelijat hakeutuvat muille aloille, koska kokevat koulumaailman rankaksi nykyopettajalle. Myös yhä useampi opettaja luopuu työstään ja hakeutuu muille aloille.

"Tarvitaan lainsäätäjiltä ymmärrystä, ettei opettajien työnkuvaan saa lisätä loputtomasti uusia velvoitteita, jotka kuormittavat opettajaa ja vievät voimia pois perustyöstä."

Olen tyytyväinen, että hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite tarkastella inkluusiota opettajien jaksamisen näkökulmasta. Inkluusion ajatus tuoda erilaiset oppilaat samaan oppimistilaan on kaunis mutta ei ole toiminut siihen osoitettujen olemattomien resurssien vuoksi toivotulla tavalla.

Olen opettajana kokenut, että jopa yli 30 oppilaan opetusryhmä on hallittavissa, kun oppijat muodostavat taidoiltaan homogeenisen ryhmän. Senkin tiedän, että yksi ongelmainen voi pistää pienenkin ryhmän sekaisin vieden työrauhan muilta oppijoilta ja opettajalta.

Toivon, että uusi opetusministeri ottaa sydämen asiakseen opettajien jaksamisen työssään. Tarvitaan kartoitus kentällä olevilta opettajilta, ovatko nykyiset koulurauhaa turvaavat toimet riittäviä, ja sen myötä toimia tilanteen parantamiseksi. Tarvitaan lainsäätäjiltä ymmärrystä, ettei opettajien työnkuvaan saa lisätä loputtomasti uusia velvoitteita, jotka kuormittavat opettajaa ja vievät voimia pois perustyöstä. Tärkeintä on kuitenkin kotien tuki, sillä yhdessä lapsia kasvatetaan parhaiten.

On Suomen etu, että lapsiamme ja nuoriamme olisivat jatkossakin opettamassa parhaat opettajat. Nykykehityksellä tämä tavoite ei tule toteutumaan.

Hanna-Leena Mattila

kansanedustaja (kesk.)

Raahe

