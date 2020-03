Niin mutta miksi ei ruodita sitä, että mihin väitteeseen perustuu se, että hiilidioksidi ylipäätään aiheuttaa ilmastonmuutosta? Eihän eliitti ole tähän päivään esittänyt riippumasti toistettavissa olevaa tieteellistä näyttöä. Ja nyt ovat perustamassa ison osan poliittisista päätöksistä pelkän oman keksimänsä teorian päälle.

Meillä kansalaisilla on velvollisuus kysyä todisteita tämmöisissä asioissa. Eliitin toisinaan mainostama IPCC-raportti on poliittinen raportti eikä suinkaan tieteellinen raportti. Missä siis todisteet siitä, että hiilidioksidi aiheuttaa ilmastonmuutosta? Ilmastonmuutos on luonnollinen tapahtuma ja ollut läsnä planeetalamme alusta asti. On todella kova väite väittää, että hiilidioksidi jotenkin ilmastonmuutokseen vaikuttaisi.