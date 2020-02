Hyvä kirjoitus. Me näemme jo nyt, mitä seurauksia on ihmisten psyykkiselle hyvinvoinnille sillä, että ihminen on typistetty julkisessa keskustelussa hyvin pitkälle kuluttajaksi, joka ilmaisee itseään ja hankkii hyväksyntää kuluttamisen kautta. Tämän taustalla on julkituomaton ajatus siitä, että ihminen, joka ei kykene kuluttamaan, ei ole samalla tavalla arvokas, häneen ei kannata toisten kuluttajien kuluttaa aikaansa. Ihminen on laumaeläin, joka on erittäin herkkä lauman hyväksynnälle/torjunnalle, ja tämä nykyinen hyvin kapea, ulkoisiin ominaisuuksiin ja kuluttamiseen perustuva ihmiskäsitys lisää ihmisten stressiä ja sitä kautta häpeän ja ahdistuksen riskiä.

Jos pystymme tuomaan tähän kulutuksen ja materian painottamisen rinnalle myös humaanimpaa ja kestävämpää elämisen ja olemisen mallia, väitän, että sen hedelmät näkyvät lisääntyneenä hyvinvointina ja nuorten kokeman ahdistuksen vähenemisenä.