Työmatkalta palatessa ainut järkevä tapa päästä kotiin on taksi. Bussiliikenne kentältä kaupunkiin on lähinnä vitsi kun se ei ole toiminut ainakaan 20-vuoteen luotettavasti. Aikoinaan kun Pohjolan Liikenne hoiti kenttäliikennettä Finnairin väreissä se toimi hyvin Hallituskadun kaupunkiterminaaliin. Tilanteeseen toivoisi nopeaa parantumista sillä nykyään on matkailijoidenkin näkökulmasta hävettävää saapua Ouluun.