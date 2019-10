Huomasin pari viikkoa sitten, että en osaa asioida hätäkeskuksen kanssa. Olisi mukava tietä, kuinka pitää toimia ja kuinka tarkkoja osoitetietoja tarvitaan? Ja mikä on hätä?

Odottelin lauantaina noin kuuden aikaan illalla keskustassa bussia. Hetken päästä pysäkille tuli kolme nuorta miestä, joista yksi oli selvästi päihteissä. Eipä aikaakaan, kun päihtynyt kaivoi repustaan lyhytvartisen kirveen ja alkoi esittelemään sitä kavereilleen.

Siirryin kauemmaksi porukasta ja päätin, että tämä on selvästi poliisiasia. Minusta epämääräisesti käyttäytyvä henkilö julkisella paikalla kirves kädessä oli potentiaalinen uhka kenelle vain. Tyyppi oli päihtynyt ja voisi kiihtyä nollasta sataan minä hetkenä hyvänsä.

Niinpä soitin hätäkeskukseen, jossa nuorehko nainen vastasi. Kerroin olevani Oulusta, asiani ja sijainniksi Helaakosken bussipysäkki. Nainen sanoi, ettei tiedä missä sellainen pysäkki on. Minä siihen, että no, sehän on täällä Saaristokadulla, keskustassa. Nainen tiuskaisi, ettei tiedä Saaristokatuakaan. En osannut enempää antaa suullisia karttaneuvoja, olisi pitänyt olla kynä ja paperia. Tunsin, että nainen piti asiaani turhana, kuin olisin kysellyt kahvinkeitto-ohjeita.

Seuraavaksi nainen alkoi tentata tuntomerkkejä. Musta takki, harmaat housut, musta reppu minä luettelin, minkä pystyin, sillä näkymää rajoitti edessä seisovat kaverit. En voinut mennä viereen tutkimaan tarkemmin asiaa. Päivystäjä kysyi useampaan kertaan, uhkaako henkilö ketään. No ei siinä vaiheessa uhannut, mutta sanoin, että minä en mene tyypin kanssa samaan bussiin.

Pojat liikehtivät kuuloetäisyyden päähän minusta, joten lopetin pikaisesti reilun kaksi minuuttia kestäneen puhelun hätäkeskukseen. En halunnut joutua kiinni poliisille kantelusta. Pian tuli bussini, johon pojat menivät, joten jäin odottamaan seuraavaa, vaikka se tiesi pidempää kävelymatkaa kotiin.

En tiedä, löysikö hätäkeskus pysäkin sijainnin, mutta minä ainakin löydän heti, kun googletan Helaakosken pysäkki. Oikea nimihän on Hellaakoski, mutta google ei laske älliä. Kuvittelin naivisti, että hätäkeskuksesta ilmoitetaan heti lähimmälle partiolle tilanne ja poliisi on paikalla tuota pikaa. Ei ollut. Epäilin myrkyllisesti, että porukat ovat tietysti turvaamassa jäähallilla jotain helvatin tärkeää Kärppäottelua.

Tapahtuman jälkeen Oulussa on uutisoitu useammasta teräaseiden heiluttajasta. Oliko tyyppi sama, vai onko nuorison kesken laajempi buumi kantaa repuissa kirveitä ja puukkoja uhkailutarkoituksessa? Poikakolmikko tuli Heinäpäästä kanssani samaan bussiin jo aikaisemmin, jäi Torikadulla pois ja jatkoi matkaa toisella bussilla Hellaakoskelta kuten minäkin.

Avunpyyntöni hätäkeskukseen oli täysin epäonnistunut, mutta olisiko myöhemmät tapaukset estyneet, jos olisin saanut poliisit paikalle jollain poppakonstilla tuona lauantai-iltana?

Tuula Salminen

Oulu

