Maaliskuussa 1979 minä päästin ensimmäisen parkaisuni OYKSissa. Lyhenteessä oli tuolloin vielä K-kirjain.

Meillä on siis takanamme lähes 40 vuotta yhteistä taivalta. Siinä on kuitenkin eräs merkittävä merkkipaalu, jonka haluan nostaa esiin. Se merkkipaalu on 1.7.2018.

Tuona päivänä palvelutaksiyrittäjä ryhtyi hoitamaan vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita voitettuaan niitä koskevan kilpailutuksen, jonka sinä keväällä 2018 järjestit.

Haluan kertoa sinulle, kotikaupunkini, miten taksimatkani ja arkeni ovat tuon päivän jälkeen sujuneet. Kerron tämän sinulle kaikella rakkaudella, jotta sinulla olisi ajantasaista ja oikeaa tietoa päätöstesi vaikutuksista asukkaidesi elämään.

Olet antanut meille asiakkaille kaksi vaihtoehtoa tilata taksi. Joko teemme tilauksen vähintään tunnin ennen noutoaikaa tai sitten voimme kyytiä tilatessamme kertoa olevamme valmiita lähtemään heti.

Kokemukseni ja taksinkuljettajien kertomusten mukaan ennakkoon tilatut kyydit välitetään autoille 15 minuuttia ennen noutoaikaa. Tämä tarkoittaa, että jos vapaata autoa ei satu olemaan ihan lähellä noutopaikkaa, niin haku myöhästyy ja sitä myötä asiakas myöhästyy sieltä, minne hän on menossa. Muunlaiset tilanteet ovat sangen harvinaisia, onnekkaita sattumia.

Näissä mainitsemissani ”heti-matkoissa” ei puolestaan ole mitään noutoaikaa eikä aikarajaa matkan toteuttamiselle. Minä olen tällaista kyytiä tunteroisen odotellut. Perusteena oli, että kello sattui silloin olemaan 16.30. Se on kuulemma kuljettajien työvuorojen vaihtumisaika.

Toisin sanoen, kumman tahansa tilausvaihtoehdon valitsemmekin, niin mitään varmuutta taksin saapumisesta taikka asiakkaan perillä olosta haluttuun aikaan ei ole.

"Sinä valitsit palveluntuottajan, jonka kuljetuskapasiteetti on täysin riittämätön suhteessa matkojen määrään. Jos olet tästä kanssani eri mieltä, niin mikä mielestäsi selittää edellä kuvaamani ongelmat?"

Onpa sattunut niinkin, että kyydin kuitannut taksi on tilausjärjestelmän kartan mukaan aivan jossain muualla kuin asiakas. Pinta-alasi, kotikaupunkini, on toki laaja. Taksinkuljettajan olisi kuitenkin hyvä tietää, mitä eroa on Heinäpäällä ja Linnanmaalla.

Kalevassa 10.11.2018 julkaistussa kirjoituksessaan muun muassa sosiaalijohtajasi Arja Heikkinen kirjoittaa ”Kaupunki halusi järjestäjänä varmistaa kuljetuspalvelut uudessa tilanteessa, kun kuljetuksia koskeva enimmäishintasääntely poistui markkinoiden vapautuessa.”

Minä voin kertoa sinulle, rakas kotikaupunkini, että tuo varmistaminen ei ole onnistut siten kuin sen olisi pitänyt. Sinä valitsit palveluntuottajan, jonka kuljetuskapasiteetti on täysin riittämätön suhteessa matkojen määrään. Jos olet tästä kanssani eri mieltä, niin mikä mielestäsi selittää edellä kuvaamani ongelmat?

Menettelystäsi saa sellaisen käsityksen, että pitäisit meitä 4 000 ko. taksimatkojen käyttäjää jotenkin toisen luokan kaupunkilaisina. Ihan kuin meidän ei tarvitsisi ehtiä sovittuun aikaan töihimme, kouluumme ja muihin menoihimme niin kuin kaikkien muidenkin ihmisten. Rakas kotikaupunkini, kyllä meidän tarvitsee.

Marko Jääskeläinen

liikuntavammainen yrittäjä

Oulu

