Yksityisautoilua pidetään Suomessa itsestäänselvyytenä, vaikka sen haitat ovat merkittäviä ja vaihtoehtoja sille on olemassa. Sitä perustellaan lähinnä pitkillä välimatkoilla, vaikka jo 80 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa.

Nykyään monissa perheissä on kaksi autoa, ja kävely ja pyöräily ovat vähentyneet. Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan 1–3 kilometrin matkoista puolet tehdään autolla ja alle kilometrinkin matkoista neljännes!

Tarvitsemme parempaa kaupunkisuunnittelua, mutta syytä on myös tarkistaa omat tottumukset. Niillä voi olla yllättävän suuri vaikutus ympäristöön ja muihin ihmisiin.

Kaupungin meluselvityksen mukaan 20 prosenttia oululaista asuu alueella, jonka tieliikennemelu ylittää 55 desibeliä.

Melu heikentää oppimista ja muistamista, sekä lisää stressiä.

Huolestuttavaa on, että meluisalla alueella asumisen ja sydän- ja verisuonitautien esiintymisen välillä on tutkimuksissa havaittu olevan yhteys. Valinnoilla, joita arjessamme teemme, on siis vaikutus 40 000 oululaisen terveyteen.

Melu on kuormittavaa ja epäterveellistä ja niin ovat myös autoilun aiheuttama katupöly ja hiukkaspäästöt. Pikkuruisessa Oulussakin ilmanlaatu muuttuu keväisin huonoksi, mutta siihen suhtaudutaan vain välttämättömänä harmina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan autojen päästämä typpidioksidi ja katupöly aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 300 ennenaikaista kuolemaa. Lisäksi moninkertainen määrä ihmisiä sairastuu.

Herkkiä väestöryhmiä ei tässä asiassa suojele kukaan.

Saasteita aiheutuu pakokaasujen lisäksi autojen renkaista. Ne ovat ylivoimaisesti suurin mikromuovin lähde Suomessa ja vuosittain luontoon päätyy tutkimusten mukaan jopa 10 000 tonnia mikromuovia pelkästään autojen renkaista.

Eipä tarvitse ihmetellä, että mikromuovia löytyy maailman puhtaimpina pidetyistä sisävesistämmekin. Osa renkaista irtoavasta muovista pölisee ilmaan, ja kaupungissa sitä päätyy hengitysilman kautta suoraan keuhkoihimme.

Kaupunkisuunnittelussa ympäristöterveys pitää ottaa paremmin huomioon. Rauhallisia alueita ei saa pilata melulla ja päästöillä, ja luonnolle on jätettävä tilaa.

Toistaiseksi luonto ja hiljaisuus on saanut väistyä. Esimerkiksi päätös sijoittaa melua ja liikennettä lisäävä huvipuisto Hietasaareen on ristiriidassa kaupungin oman meluntorjuntasuunnitelman kanssa, jossa tavoitteeksi on asetettu jäljellä olevien hiljaisten alueiden säilyttäminen hiljaisina.

Autottomuus ei saa olla este luonto- ja virkistyskohteiden saavuttamiseen.

Meidän on myös otettava vastuu oman elämäntapamme vaikutuksista ja jätettävä turha autoilu pois. Oulussa on kattava pyörätieverkosto, joka tekee pyöräilystä sujuvaa ja nopeaa.

Suunnitelmallisuudella, yhdistämällä hoidettavia asioita samalle reissulle ja vaihtamalla lyhyet automatkat pyöräilyyn tai kävelyyn saavutettaisiin paljon hyötyä niin terveyden kuin ympäristönkin kannalta.

Vähentämällä autoilua pyöräilystä tulee entistä mielekkäämpää, kun melu ja saasteet liikenteessä vähenevät.

Haasta siis itsesi! Pyöräbaanoilla on tilaa ja kevät kutsuu ulkoilemaan!

Inka Karvonen

Oulu

