No pitkään on oltu taloyhtiön hallituksessa ja monenlaista on nähty. Käräjille ei kuitenkaan ole jouduttu, koska tietämättömuus ei ole rangaistavaa vain huolimattomuus ja tahallisuus ovat sitä. On tullut tutuksi vastikkeiden laiminlyönti ja huoneiston haltuunotto ja jne. Erinlaiset kilpailutukset niin rempat kuin palvelutkin ja sanoisin, että sähkö on vielä helppo kilpailuttaa koska tuote on käytännössä aina sama (se sininen, joka sattuu), mutta vakuutuspuoli meneekin haastavaksi koska sen verran paljon ne voivat esim. sisällöltään olla erinlaisia. Taloyhtiön talouden edistämiseen voivat vaikuttaa todella paljon myös osakkaat itse. Valitettavasti kiinnostus vaan on monissa yhtiöissä hyvin vähäistä, yhtiökokoukseen ei vaivauduta paikalle, puhumattakaan että hallitukseen saisi porukkaa mukaan. No pihatalkoisiin on kuitekin vielä porukkaa riittänyt :)