Viime viikot on keskusteltu hoitojen keskittämisestä ja osuuskunnasta. Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien suunnittelema osuuskunta on yritys ratkaista lähes mahdotonta yhtälöä, jonka ratkaisemiseen ministeri Saarikon antama keskittämisasetus (587/2017) Pohjois-Suomen pakottaa.

Laatukriteereiksi asetetut proteesi- ja syöpäleikkausten toimenpidemäärät ovat niin korkeat, että ilman erityistä potilaanohjausjärjestelyä (osuuskuntaa) kaikki pohjoissuomalaisten em. leikkaukset pitäisi tehdä OYSissa. Tällöin kaikkien keskussairaaloiden erikoissairaanhoidon päivystykset ja synnytykset vaarantuisivat.

Osuuskunta siis tarvitaan, jotta Pohjois-Suomessa olisi muitakin päivystäviä sairaaloita kuin OYS. Ja käsityksemme mukaan hallitus on sitoutunut siihen, että päivystävien sairaaloiden verkosto Pohjois-Suomessa säilyisi. Aikamoiseen siltaan Pohjois-Suomen erikoissairaanhoito on joutunut.

Asetus annettiin jo vuonna 2017. Se tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Sairaanhoitopiirien työnjaosta on tämän jälkeen käyty ilmeisesti lukuisia neuvonpitoja. Hyvästä yrityksestä huolimatta järkevään ratkaisuun ei näytä päästävän.

Monia epävarmuuksia jää: Entä jos potilaiden ohjailu ei onnistukaan? Mikä on osuuskunnan kautta toimivan työvoiman hinta? Kasvavatko kustannukset? Miten eheät hoitoketjut voidaan säilyttää?

"Naistentautien klinikkaan rakennettu rintasyövän osaamiskeskus on vertaansa vailla. Nyt se hajotetaan."

Johtopäätöksemme on, että ministeri Saarikon antama keskittämisasetus on Pohjois-Suomen kannalta epäkelpo. Jos asetuksen mukaiset laatukriteerit ovat voimassa, järkevää työnjakoa sairaaloiden välillä ei voida saavuttaa.

Asetus saattaa päivystävien sairaaloiden verkoston vaaraan. Sitä paitsi mikään ei viittaa siihen, että sen ansiosta hoidon kustannukset ja laatu paranisivat. Päinvastoin. Epäilyksemme on, että kustannukset kasvavat ja hoitoketjut katkeilevat. Erityisen murheellinen on kainuulaisten rintasyöpäpotilaiden kohtalo. Naistentautien klinikkaan rakennettu rintasyövän osaamiskeskus on vertaansa vailla. Nyt se hajotetaan.

Kaikki me teemme virheitä. Maassa on viime vuodet ollut siinä mielessä kunnioitusta herättävä hallitus, että se on tunnustanut virheitään ja korjannut päätöksiään. Ministeri Saarikon olisi syytä seurata tätä esimerkkiä. Tuli tehtyä virhe. Keskittämisasetus on tietyiltä osin kelvoton. Sen ehtii vielä korjata. Vaaleihin on aikaa.

Jukka Juvonen

Kristiina Kananen

Olli-Pekka Koukkari

ylilääkäreitä Kainuun keskussairaalasta

