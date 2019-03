Samaa mieltä suurimmaksi osaksi. Mutta ensinnäkin: vanha rautatieasemarakennus ei todellakaan ole rähjäisessä kunnossa. Se on vain auttamattoman vanhanaikainen ja pieni nykyliikennemääriä ajatellen. Päästetään se ja sen vieressä olevan ns. asemaravintolarakennus eläkkeelle eli palvelemaan uudella tavalla oululaisia ja täällä poikkeavia. Eli uutta vanhan rinnalle, kiitos. Rähjäisiä rakennuksia onkin jo purettu, kuten viimeksi aseman pohjoispuolelta, pohjoisen alikulun tuntumassa ollut rapistunut VR:n rakennus. Toinen asia, josta olen arvon professorin kanssa eri mieltä on väite, että Oulun "kilpailijakaupunkeja" olisivat Tampere ja Helsinki. Aivan eri sarjassa painitaan, valitettavasti, vaikka Oulun johtajat toivoisivatkin kuuluvansa suuriin ja mahtaviin (ns. kuutoskaupungit). Tässä tulee vastaan niin koko kuin sijainti. Kaikki muut nämä "kuutoskaupungit" sijaitsevat pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen muodostaman "ruuhka-Suomen" alueella, jossa toimii ihan omanlainen dynamiikkansa. Siellä myös on löydetty ihan uutta draivia alueen yhteistyölle, josta merkkinä mm. ns. tunnin junayhteyksien lobbaaminen. Meillä täällä periferiassa tapellaan ratamäärärahoista, jotta saataisiin runkorata edes tyydyttävään kuntoon - kaksoisraiteesta Ouluun saakka saa vain haaveilla. Oulu on siis täysin väärässä viiteryhmässä näiden kaupunkien kanssa. Oulun olisikin parempi hakeutua omaan sarjaansa, jossa se voisi ollakin kukkona tunkiolla, ylivoimaisesti suurimpana maakuntakeskuksista. Siihen joukkoon kuuluvat ne oikeat Oulun kilpailijakaupungit, kuten Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Joensuu.