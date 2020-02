Mikä ulkomaalaista matkailijaa Suomessa kiinnostaa? Suuret kaupungit ja kaupunkikulttuuri, historialliset nähtävyydet vai vaikkapa arkkitehtuuri?

Ehkä jonkin verran löytyy heitäkin, jotka näiden takia tänne kaukaiseen pohjolaan matkustavat. Mutta tuskin suuressa mittakaavassa kaupungeista matkustetaan kaupunkeihin katsomaan samoja asioita. Suurkaupunkien ihmiset kaipaavat hiljaisuutta.

Entäpä mitä suomalaiset ulkomailta hakevat? Sitä samaako, mitä täällä meillä jo on? Tuskinpa vaan. Emmekö lähde paikallisen elämäntavan, kulttuurin ja nähtävyyksien perään? Hiljaisuudesta vilinään.

Muutetaan mekin ajattelutapojamme tässä! Tarjotaan ulkomaalaisille turisteille sitä mitä he haluavat, ja mitä meiltä löytyy runsaasti.

Puhdas luonto, ilma, hiljaisuus, lumi, revontulet ja yötön yö. Siinä muutamia esimerkkejä meille tavallisista asioista, jotka muualla ovat eksotiikkaa. Sen lisäksi ihan tavallinen suomalainen arki, joka kaukaa katsottuna vaikuttaa erikoiselta. Voimme poimia lähimetsistämme puhtaita marjoja ja valmistaa niistä ruokaa, kalastaa vesistöistämme puhdasta kalaa läpi vuoden, hiihdellä talvisin aavalla merellä, saunoa, uida puhtaissa vesissä ja niin edelleen.

Muutamissa paikoissa näiden asioiden tuotteistamiseen ollaan jo herätty. Saimaan suunnalla on tehty kokeiluja markkinoida suomalaista arkea muun muassa aasialaisille turisteille. Yksi esimerkki on perheissä tarjottavat leirikoulut, joihin on kova kiinnostus.

Posiolle suunnitellaan korealaisille keramiikkapajoja, joiden yksi valttikortti on se, ettei siellä näy välttämättä muita ihmisiä päiväkausiin.

Myös lähempänä meitä löytyy esimerkki, aktiivisesta Kempeleestä. Siellä järjestetään koulutusta yksityisille kuntalaisille, jotka haluavat tarjota matkailijoille omia harrastuksiaan ja elämäntapojaan tutustuttavaksi. Korvausta vastaan luonnollisesti.

Lapista nyt puhumattakaan, jossa vuosi vuodelta taotaan uusia ennätyksiä matkailijoiden määrissä.

Miltä kuulostaisi Oulussa vaikkapa hotellivarausten yhteydessä tarjottavaksi paketiksi pihasaunan lämmittäminen turisteille? Siihen voisi sisällyttää halkojen hakkaamisen ja kiukaan sytyttämisen, talvella hangessa pyörähtämisen ja kesällä järvessä pulahtamisen. Ja hinta kunnolliseksi, jolloin se kiinnostaa.

On esitetty, että puhdas luonto ja rauhallisuus ovat tulevaisuuden isoja trendejä. Stressaantuneet ihmiset kaipaavat rauhaa ja rauhoittumista. Meillä on kyky vastata tähän ja moneen muuhunkin trendiin, kunhan huomaamme sen, mitä meillä jo on. Avataan silmät katsomaan lähelle.

Jorma Leskelä

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

yhdyskuntalautakunnan jäsen

Oulu

