Joulukuun alussa alkaa se aika vuodesta, jolloin ihmiset alkavat lähettää ja saada joulukortteja. ”Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta”, lukee vuosi toisensa jälkeen sukulaisten ja tuttavien lähettämissä tylsissä joulukorteissa. Joulun jälkeen kortit suljetaan laatikkoon kaapin perälle tai heitetään roskiin, eikä niitä kaivata enää.

Mielestäni on aika siirtyä eteenpäin ja jättää vanhanaikaiset joulupostikortit historiaan!

Jouluntoivotus puhelinsoitolla on nykyaikaa. Se on paljon henkilökohtaisempi tapa toivottaa hyvää joulua kuin kaupasta ostettu tusinakortti. Sukulaisen tai tuttavan äänen kuuleminen piristää ja jää mieleen paremmin kuin postissa tullut kartonginpala. Samalla voi jutella kuulumisia ja sopia tapaamisia. Videopuhelukin on mukava tapa jouluterveisten toivottamiseen, jos vain videopuhelun ajankohdan sopii viestillä etukäteen.

Ymmärrän, että vanhuksille perinteiset paperiset joulukortit ovat tärkeitä. Rauhallisina talvipäivinä mummot ja papat haluavat varmaan katsella jouluisia kuvia ja lukea sukulaisten jouluterveisiä keinutuolissaan vanhainkodissa. Joten jos pitää vanhanaikaisista joulukorteista, kannattaa niitä silloin lähettää vanhuksille.

Silti myös puhelu on erinomainen tapa hyvän joulun toivottamiseen vanhukselle. Samalla voi kysellä hänen vointiaan, mitä ei joulukortissa voisi tehdä.

Soittaminen on paljon helpompaa kuin joulukorttien lähettäminen. Kortit ja postimerkit täytyy käydä ostamassa kaupasta, pitää selvittää osoitteet ja lähettää kortit tarpeeksi ajoissa, jotta ne ehtivät jouluksi perille. Se voi lisätä turhaa joulustressiä. Puhelun soittamisen taas voi hoitaa kotisohvalta parissa minuutissa.

"Sukulaisen tai tuttavan äänen kuuleminen piristää ja jää mieleen paremmin kuin postissa tullut kartonginpala."

Nuoret elävät aikakaudella, jolloin ei kirjoiteta paperisia kirjeitä tai puhuta juurikaan puhelimessa. Nuoriso pitää yhteyttä toisiinsa tekstiviesteillä sosiaalisessa mediassa. Jotkut heistä korvaavat perinteisen joulukortin lähettämällä joulun toivotukset tekstiviestinä. Mielestäni se on liian arkipäiväistä ja persoonatonta. Soittaminen on parempi vaihtoehto perinteisen joulukortin korvaajaksi kuin tekstiviestin lähettäminen.

Pelkästä viestistä ajattelisin vain, että se on kopioitu ja lähetetty monelle. Puhelu sen sijaan tuntuisi henkilökohtaiselta ja tärkeältä, sillä olen huomannut, etteivät nuoret soita toisilleen, ellei heillä ole tärkeää asiaa.

Osa perheistä panostaa joulukortteihin teettämällä niitä omilla valokuvillaan varustettuina ja ostamalla ne valokuvausliikkeistä tai askartelemalla ne itse. Arvostan niihin käytettyä luovuutta ja vaivannäköä. Luulen kuitenkin, että ne aiheuttavat ylimääräistä joulunajan stressiä. Hyvää joulua voisi toivottaa modernisti vain rennosti puhelimessa juttelemalla, ilman turhia paineita.

Joulun aikaan tahdotaan olla kaikille ystävällisiä ja kilttejä. Siitä syystä jotkut saattavat potea huonoa omatuntoa siitä, että sai postissa joulukortin henkilöltä, jolle ei itse korttia lähettänyt.

Tätä ongelmaa ei olisi, jos kortit korvattaisiin puhelinsoitolla, sillä kumpikin voisi toivottaa hyvää joulua toisilleen samalla puhelulla.

Ihmisten ei tarvitsisi stressaantua turhaan, ja he voisivat nauttia joulun ajasta enemmän, jos vanhanaikaiset joulukortit korvattaisiin puhelinsoitoilla tapahtuvilla jouluntoivotuksilla. Se säästäisi vaivaa ja olisi nykyaikaista. Tervetuloa rento ja kiireetön joulu!

Hilla Koivula

Myllytullin koulu, 8 A

Oulu

