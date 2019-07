Yli-intendentti Marko Mutanen Oulun yliopistosta kertoo Kalevan haastattelussa 29.6. taistelustaan hyttysiä vastaan. Osa uutisessa esitetyistä näkökulmista on nykytiedon valossa virheellisiä ja harhaanjohtavia.

Kirjoituksessa mainitut hyttyskarkotteet ja -myrkyt ovat biosidivalmisteita. Suomessa saa myydä ja käyttää vain sellaisia biosidivalmisteita, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt.

Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomailta ostettujen valmisteiden käyttö Suomessa on lainvastaista, ellei valmiste ole Tukesin hyväksymä. Hyväksytyn valmisteen tunnistaa Tukesin lupanumerosta.

Vuonna 2012 voimaantullut biosidiasetus määrää, että hyväksyttävien valmisteiden tulee olla riittävän tehokkaita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ennen kuin karkote voidaan hyväksyä, tulee yrityksen esittää koetuloksia väittämiensä tueksi.

Jos valmiste lupaa suojan viideksi tunniksi, yksikään hyttynen ei saa pistää tuon viiden tunnin aikana. Biosidiasetuksen ansiosta tulevaisuudessa markkinoilla on vain tehokkuuskriteerit täyttäviä valmisteita.

Tehokkuuden lisäksi valmisteiden tulee olla turvallisia niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Biosidien lupakäsittelyn yhteydessä viranomainen arvioi valmisteiden käytöstä aiheutuvat riskit ja määrittelee turvalliset käyttötavat. Ohjeet turvalliseen käyttöön kirjataan tarkasti valmisteen käyttöohjeisiin.

Biosidivalmisteiden käyttö on turvallista vain käyttöohjeita noudattamalla, minkä vuoksi on erittäin tärkeää aina lukea ja noudattaa biosidivalmisteiden käyttöohjeita. Hyttyskarkotteiden kohdalla kannattaa esimerkiksi tarkistaa, minkä ikäisille lapsille sitä voi käyttää ja kuinka monta kertaa päivässä. Käyttöohjeiden noudattaminen ei ole ylivarovaisuutta, vaan se on tervettä järkeä.

Höyrystettävät hyttysmyrkyt ovat myrkkyjä, eivät karkotteita. Niiden tehtävä on tappaa liian lähelle eksyvät hyttyset. Myrkyt ovat haitallisia hyönteisten lisäksi myös ihmisille ja ympäristölle.

Ulkokäyttöön hyväksytyt valmisteet eivät ole turvallisia sisäkäytössä, jossa ilma ei vaihdu ja hengitettävät määrät nousevat moninkertaisiksi ulkokäyttöön verrattuna. Höyryjen ja savujen hengittämistä tulee ulkonakin välttää ja lisäksi joidenkin valmisteiden käyttöä tulee välttää pienten lasten ja raskaana olevien naisten lähettyvillä.

Lisätietoja hyttyskarkotteista ja muista biosidivalmisteista on Tukesin nettisivuilla: https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit. Kannattaa myös tutustua Luulot pois- kampanjaan, jonka sivuilla käsitellään kesällä käytettäviä kemikaaleja, kuten hyttyskarkotteita: https://tukes.fi/luulotpoiskemikaaleista. Suomessa hyväksytyt biosidivalmisteet on lueteltu sivuillamme olevissa rekistereissä: https://tukes.fi/asiointi/rekisterit/biosidit.

Elina Rydman

ylitarkastaja

Paula Haapasola

ryhmäpäällikkö, Tukes

