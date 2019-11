Valtakunnan päättäjiltä penätään jatkuvasti päätöksiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – hyvä niin. Valtiotasolla tehtävät päätökset vaikuttavat ohjaavasti julkisiin hankintoihin ja yksittäisten ihmisten kulutukseen. Kunnat ovat avainasemassa tässä ketjussa. Kunnissa tehtävät päätökset koskettavat meitä kaikkia.

Kunnat käyttävät erilaisiin hankintoihin vuosittain valtavan määrän rahaa. Kuntapäättäjien onkin ryhdyttävä valtakunnan tason päättäjien tapaan entistä tarkemmin arvioimaan päätösten ja hankintojen ilmastovaikutuksia. Ilmastoystävällinen vaihtoehto ei automaattisesti tarkoita korkeampaa hankintahintaa tai lisää kuluja. Aktiivinen ilmastotyö on myös hyvää kuntamarkkinointia uusia asukkaita ja yrityksiä silmällä pitäen.

Suomessa on Hinku-verkosto. Verkostoon kuluu 63 kuntaa, joiden tavoitteena on vähentää alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan kunnista Hinku-verkostoon kuuluvat Haapajärvi, Pyhäjärvi, Raahe, Ii, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi ja Vaala. Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää kriteerien täyttymistä, jotka on laatinut Suomen ympäristökeskus.

Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin, asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin ja vapaa-ajan asukkaisiin niin, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

"Kuntapäättäjien onkin ryhdyttävä valtakunnan tason päättäjien tapaan entistä tarkemmin arvioimaan päätösten ja hankintojen ilmastovaikutuksia.”

Yksi tärkeimmistä keinoista hiilineutraaliuden saavuttamisessa on fossiilisista polttoaineista luopuminen. Esimerkiksi Tyrnävällä se on merkinnyt tuoreen Rantaroustin koulun lämmittämistä suurelta osin maalämmöllä. Maalämpö yhdistettynä aurinkopaneeleihin ja ilmalämpöpumppuihin voi korvata öljyllä ja hakkeella tuotettua kaukolämpöä suurissakin rakennuksissa.

Iissä on onnistuttu vähentämään päästöjä jopa 60 prosenttia. Tämä on tunnustettua pioneerityötä kansainvälisesti. Kunnan alueella päästöjen vähentämiseksi on muun muassa järjestetty kuntalaisille aurinkopaneeleiden yhteishankintoja ja koululaiset on osallistettu säästämään energiaa oppilaitoksissa.

Viimeisimpänä toimena Ii on päättänyt vuokrata omaa sähköautoaan kuntalaisille virka-ajan ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on mitä suuremmissa määrin myös nykyisten resurssien tarkempaa käyttöä ja kulutuksen vähentämistä.

Pohjois-Suomen kuntien tulisikin tehdä yhdessä innovatiivisia tekoja ilmaston ja kukkaron hyväksi kiristyvässä kuntataloudessa. Erityinen huomio tulee asettaa siihen, että ilmastotyö ei aiheuta liiallista rasitusta yhteiskunnan vähävaraisille. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua omien voimavarojensa mukaan yhteiseen työhön. Kannustan kaikkia kuntia osallistumaan Hinku-verkostoon.

Ilma on yhteinen, asuipa sitten Tyrnävällä tai Singaporessa.

Jussi Ylitalo

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

Tyrnävän kunnanvaltuutettu

