1.7.2018 voimaan tullut ajokorttiuudistus johti pakollisten ajo-opetuskertojen määrän merkittävään vähenemiseen ja simulaattoriopetuksen merkittävään lisääntymiseen.

Uudistuksen seurauksena erityisesti henkilöauton ajokokeeseen saapuu päivittäin merkittävä määrä kuljettajia, joiden ainoana tavoitteena on läpäistä ajokoe mahdollisimman vähillä ajokerroilla ja vähillä kustannuksilla. Kuljettajan kyky ja taito ajaa autoa liikenteessä turvallisesti on usein niin heikko, että se vaarantaa jopa tutkinnon vastaanottajan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta.

Liian usein hylätyn ajokokeen jälkeen tullaan uuteen ajokokeeseen ilman yhdenkään tunnin lisäopetusta, koska päätöksen lisäopetuksen tarpeesta tekee ajo-oppilas itse omalla harkintakyvyllään, jota ohjaa liiallisesti tarvittavan lisäharjoittelun kustannus, noin 80 euroa/ajotunti.

Ajokorttiuudistuksen kunniakas tavoite ajo-oppilaiden valinnanvapauden lisääntymisestä ja ajo-oppilaan yksilöllisten tarpeiden täyttymisestä on lain muutoksen jälkeen todellisuudessa vain valintaa halvan ja hyvän ajo-opetuksen välillä.

Opetuslupien myöntämisperusteiden huomattava keventyminen on nostanut esiin myös merkittäviä ongelmia.

Teoriakokeen poistaminen opetusluvalla opettavalta on johtanut opetusluvalla opettavien sääntötietouden heikkenemiseen. Opetusluvalla opettavien ammattitaito ajo-opettajina vaihtelee siis merkittävästi, ja opetuksesta on tullut jopa bisnes, jolla hankintaan vastuullisen opetuksen sijaan jopa ansiotuloja.

Opetuslupaopettajien tietoisuus ajokokeessa vaadittavista asiapapereista on ajoittain hämmästyttävän heikko. Autokoulujen tietoon on kiirinyt yhä useammin tietoja myös siitä, että opetuslupaoppilaita opettaa joku muu kuin se, jolle opetuslupa on myönnetty.

Opetuslupaopetuksen laatu näyttää siis laskeneen merkittävästi ajokorttilainsäädännön uudistuksen seurauksena. Näyttää myös siltä, että opetusluvalla suoritettavaa opetusta olisi valvottava nykyistä enemmän kentällä liikkuvien poliisipartioiden toimesta.

Ajokorttilainsäädännön uudistus poisti myös ajo-opetusauton lisäjarrupolkimen muutoskatsastusvelvollisuuden. Tämän seurauksena erityisesti opetusluvalla opetetaan kuljettajia liiallisesti autoilla, joiden lisäjarrupoljin ei ole asianmukaisessa kunnossa.

Korjaus edellä kuvattuihin epäkohtiin tulisi ratkaista joko simulaattoriopetuksen vähentämisellä, lisäämällä pakollisia oikeita ajotunteja tai poistamalla kokonaan ns. pakollisten ajotuntien minimimäärä, jolloin ajokokeeseen tultaisiin vasta, kun kuljettaja omaa riittävän kokonaisvaltaisen ajotaidon.

Lisäopetuksen takaaminen hylätyn ajokokeen jälkeen ajo-oppilaille edellyttäisi ehdottomasti lisäajotuntien määräämisoikeuden palauttamista tutkinnon vastaanottajille. Ratkaisu varmistaisi sen, että ajokokeessa hylätty kuljettaja harjoittelisi riittävästi ennen seuraavaa ajokoetta.

Mikäli opetuslupaopettajille ei palauteta teoriakokeen suorittamisen vaatimusta, tulisi opetuslupaopettajien pakolliseen koulutukseen kuulua kurssi, missä ajokokeen vaatimukset ja ajokokeessa vaadittavien asiapapereiden sisältövaatimus selvitettäisiin. Lisäksi ajo-opetusauton jarrupolkimen muutoskatsastusvelvollisuus tulisi palauttaa.

Edellä mainituilla lainmuutoksen kirjatuilla asioilla palautettaisiin ajo-opetus samalle tasolle millä se oli ennen lain muuttamista. Lain muutoksella lisättäisiin myös tutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta ja samalla uusien kuljettajien valmius ajaa autoa turvallisesti, liikennesääntöjen mukaisesti, vastuullisesti ja ekologisesti liikenteessä parantuisi merkittävästi.

Edellä kirjattu perustuu kirjoittajan omaan työkokemukseen Ajovarman palveluksessa ajotutkinnon vastaanottajana ajokorttilainsäädännön uudistuksen jälkeen ja kirjoittajan tekemään riskikartoitukseen ajotutkinnon vastaanottajan työstä ajokorttilainsäädännön uudistuksen jälkeen.

Jyrki Haapala

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen puheenjohtaja

Mikkeli

