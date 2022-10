Erno Paasilinnan nimiin on pantu lausahdus, että ”on elettävä sellainen elämä, josta syntyy kirjailija”. Akateemikko Hannu Mäkelä tietää, että se on lähtöisin Tuomas Anhavalta ja on Hannu Salaman kautta joutunut kiertoon – myös Paasilinnalle.

Kuva: Uzi Varon