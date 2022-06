Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan susien määrä on pysynyt edellisvuoteen nähden hyvin samalla tasolla. Arkistokuva. Kuva: Pekka Aho

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan maaliskuussa 2022 Suomessa oli todennäköisimmin 60 susireviiriä, joita asuttaa 37 perhelaumaa ja 23 paria, Luke kertoo tiedotteessaan.

Edellisvuoteen verrattuna reviirien kokonaismäärä on kasvanut Länsi-Suomessa.

Kokonaan Suomen puolella sijaitsi todennäköisimmin 32 perhelaumaa ja 21 paria. Perhelaumojen määrä on kasvanut kahdella ja parien määrä kolmella maaliskuun 2021 arvioon verrattuna.

− Suurin osa uusista reviireistä on syntynyt Länsi-Suomeen, jossa yhteenlaskettu lauma- ja parireviirien määrä on kasvanut yhdeksällä. Sen sijaan Itä-Suomessa reviireitä on neljä vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tiedotteessa tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

Reviireistä 41 sijoittuu Länsi-Suomeen ja 19 Itä-Suomeen. Näistä rajareviirejä on seitsemän. Yksilömäärän suhteen susikanta on edellisen vuoden tasolla, ollen vuoden 2022 maaliskuussa noin 295.

Reviirien statuksen (perhelauma, pari) ja laumojen yksilömäärien arviointiin käytettiin kultakin tarkasteltavalta alueelta kirjattuja havaintoja, tunnettua kuolleisuutta sekä DNA-analyyseja. Lisäksi osassa reviirejä on tehty erillistä maastotyötä.

Luke kertoo tiedotteessa, että vuoden 2022 kanta-arviota laadittaessa havaittiin, että vuosien 2020 ja 2021 kanta-arviot olivat ohjelmointivirheen vuosi vääristyneet. Virheen korjaamisen myötä arviot reviireillä elävien susien ja perhelaumojen määristä kasvoivat, ja arviot parireviirien määristä pienenivät.

Suomen Metsästäjäliitto kertoo tiedotteessa kummeksuvansa Luken arviota susien määrästä. Kanta-arvioissa ilmenneiden virheiden myötä susikannan voidaan liiton mukaan todeta kasvaneen vuonna 2021 30 prosenttia vuodesta 2020. Liitto ihmettelee sitä, että kannan suuruus on nyt arvioitu viime vuoteen nähden muuttumattomaksi.

Liiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg toteaa tiedotteessa, että susien kannanhoidollinen metsästys on syytä aloittaa.

– Ilmoitetut laskentaan liittyneet virheet ovat valitettavia, koska maamme kaipaa asiaan selkeyttä, yhtenäisiä määritelmiä ja perusteltua tietoa päätöksenteon tueksi. Raportin perusteella susia on maassamme runsaasti.

Juttua päivitetty 21.6. klo 17.00 Metsästäjäliiton kommenteilla.