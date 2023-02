Lentoyhtiö Lufthansa kertoo it-ongelmista, joiden takia saksalaisjätin eri lentoyhtiöiden lentoja on viivästynyt tai niitä on jouduttu perumaan. Lufthansa on sittemmin kertonut ongelmien johtuneen rakennustöistä Frankfurtin alueella.

Saksalaislehti Bild on kertonut kaaoksesta Frankfurtin ja Münchenin lentokentillä. Ongelmia on kerrottu olleen muun muassa lähtöselvitykseen liittyvien järjestelmien kanssa. Bildin mukaan tuntematon määrä lentoja on peruttu ongelmien vuoksi.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan kaikki Lufthansan lentokoneet ovat ongelmien vuoksi toistaiseksi lentokiellossa.