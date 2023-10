Ellie (Anni Iikkanen) haluaa tietää isästään. Äidin entisillä bändikavereilla Tonylla (Mikko Leppilampi, vas.) ja Petellä (Ville Myllyrinne) saattaa olla jotain tietoa asiasta. Kuva: Sami Kuokkanen

Comeback, Suomi 2023. Ohjaus: Petri Kotwica. Käsikirjoittajat: Petri Karra ja Aleksi Bardy. Pääosissa: Mikko Leppilampi, Ville Myllyrinne, Paula Vesala, Anni Iikkanen, Pamela Tola, Marja Packalén, Mari Perankoski, Kirsi Ylijoki, Armi Toivanen, Vuokko Hovatta. – Plaza & Star, Oulu.

Petri Kotwica on viime vuodet ohjannut tv-sarjoja, mutta palaa nyt iloksemme pitkän elokuvan pariin. Comeback on täysiverinen rokkikukkokomedia, jossa on pehmeä pohjavire.