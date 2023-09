Elokuvat

Rebel, Belgia/Ranska/Luxemburg 2022. Ohjaus: Adil El Arbi & Bilall Fallah. Pääosissa: Aboubakr Bensaihi, Amir El Arbi, Lubna Azabal. – Plaza & Star, Oulu.

Ääri-islamistinen terroristijärjestö ISIS, joka nousi maailman tietoisuuteen Syyrian sisällissodan aikana, on epäilemättä modernin maailman barbaarisin kuolemankultti. Valloitettuaan osia Syyriasta ja Irakista se sovelsi omaa sadistista ideologiaansa massamurhin ja -raiskauksin, myös polttaen tai haudaten uhrejaan elävältä.

Kaikkialta länsimaista löytyi riittävästi fanaatikkoja taistelemaan näissä riveissä, myös Suomesta. Suomi on tosin ainoa länsimaa, jossa palautettuja ISIS-vaimoja kohtaan ei ole aloitettu edes minkäänlaista rikostutkintaa.

Tositapahtumiin perustuva Rebel kuvaa länsimaisten, tässä tapauksessa belgialaisten, värvättyjen matkaa mustan lipun alla. Elokuvan ohjaajat, Adil El Arbi ja Bilall Fallah, ovat itse marokkolaistaustaisia belgialaisia. He tulivat tunnetuiksi uusimman Bad Boys -elokuvan ohjaajina, mutta nyt he eivät tee amerikkalaista toimintaviihdettä. Rebelissä on omakohtaisuuden tuntu.