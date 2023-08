Yksi Gran Turismon parhaita puolia on sen nuoren kuskin (Archie Madekwe) ja tallipäällikön (David Barbour) kehittyvä, lämmin mentorisuhde.

Gran Turismo, Yhdysvallat 2023. Ohjaus: Neill Blomkamp. Käsikirjoitus: Zach Baylin, Will Dunn ja Jason Hall perustuen Kazunori Yamauchin pelisarjaan. Näyttelijät: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou, Geri Horner. Kesto: 2 h 15 min. – Plaza & Star, Oulu.

25 vuoden kypsään ikään ennättänyt Gran Turismo on huippurealistisiin kilpa-ajosimulaatioihin perustuva konsolipelisarja. Se on pysynyt alusta saakka ainoastaan Playstation-formaatin edustuksessa. Seitsemän tähänastista Gran Turismo -peliä – joita on myyty yli 90 miljoonaa kappaletta kautta maailman – lukeutuvat alan legendaarisiin menestystarinoihin.