Taina Impiö ulkoilutti vappuaattona tyttärensä borderterrieriä Rollea. Kuva: Pekka Peura

Vappuaatto on suomalaisessa sanastossa lähes synonyymi karnevaalin kaltaiselle juhlinnalle. Se on perinteisesti sellaista hulinaa ja humua, josta on selväpäinen kuntoilu kaukana.