Pudasjärven keskusta on saanut uuden ilmeen noin kymmenen vuotta kestäneen kehittämisprojektin päätteeksi. Vuosikymmenen kuluessa Pudasjärven julkisten rakennusten kiinteistömassa on uusiutunut ja rakentunut hirrestä tuoden samalla kaupungille Suomen hirsipääkaupungin tittelin. Titteli on epävirallinen mutta tunnistettava, ja muista erottautumista kunnat juuri tarvitsevat asukkaista ja yrityksistä kisatessaan.

Pudasjärven nahanluonti ei ole tapahtunut itsestään. Lähtökohdat olivat kehnot: kunta oli ajautumassa kriisikuntien joukkoon ja näkymä tulevaisuuteen oli sumea.