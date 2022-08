Prisman katolla syntyi melkoiset vahingot Lahdessa 2020, kun hätäkatkaisinrasia alkoi palaa. Aurinkopaneelit eivät syttyneet. Kuva: Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Sähkön hinta on pilvissä, joten aurinkopaneeleilla on kovasti kysyntää. Normaalisti aurinkosähköjärjestelmä on yhtä turvallinen kuin muutkin sähkölaitteet.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella on ollut aurinkosähköjärjestelmissä vain muutama yksittäinen palonalku.