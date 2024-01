Kalevan toimituspäällikkö Katja Kärki Kuva: Maiju Pohjanheimo

Työsuhde-etuna tarjottavan lounasedun enimmäisarvo nousi vuoden alusta 13,50 euroon. Se on hyvä asia, sillä monelle lounaan hinta on noussut jo kestämättömälle tasolle.

Kaleva haastatteli lounasravintolassa asioineita aiemmin tällä viikolla. Osa haastatelluista kuvasi lounaiden hintoja törkeän kalliiksi ja kertoi, että lounaasta on tullut arjen sijaan luksusta.

Lounasedun kustannukset jakautuvat työntekijän ja -antajan kesken siten, että työntekijä maksaa 75 prosenttia ja työnantaja loput. Edun vähimmäisarvo on 8,50 euroa. Se nousi vuoden alusta 50 sentillä, enimmäisarvoon tuli korotusta 80 senttiä.

Edun arvo on noussut tasaisesti viime vuosina. Samalla lounaiden hinnat ovat nousseet.

Ruuan kallistuminen on kurittanut niin kotitalouksia kuin yrityksiä. Inflaatio on näkynyt ravintoloissa paitsi hintojen nousuna myös shrinkflaationa tunnettuna ilmiönä. Annokset ovat pienentyneet ja raaka-aineet vaihdettu edullisempiin.

Tuoretta kalaa on tarjolla aiempaa harvemmin. Edullista broileria on sen sijaan tiskissä lähes joka päivä. Ilmiön hyvä puoli on ollut se, että kasvispohjaiset proteiinit ovat päässeet aiempaa paremmin tarjolle.

Lounaiden nousseet hinnat ovat saaneet monet siirtymään omiin eväisiin. Eväät sinänsä eivät ole huono asia. Se on, jos monipuolinen lounas korvataan pelkällä eineslaatikolla tai -pitsalla. Eineksillä on paikkansa, mutta pelkästään niiden turvin ei pötkitä kovin pitkälle.

Lounasruokailu on monessa mielessä merkittävä osa kansanterveyttä. Hyvän lounasravintolan tiskistä on helppo rakentaa terveellinen ja monipuolinen kokonaisuus, joka pitää energiatasot koholla koko päivän ajan.

Lounas on tilaisuus noudattaa kansallisia ravitsemussuosituksia, jotka voivat auttaa ehkäisemään ravitsemukseen liittyviä sairauksia. Tutkimusten mukaan säännöllinen ja terveellinen lounas auttaa painonhallinnassa, mihin suomalaiset tarvitsevat kaiken mahdollisen avun.

Lounasravintoloiden avulla voidaan myös vaikuttaa ihmisten ruokailutottumuksiin. Ravintolassa tulee maistettua sellaistakin ruokaa, mitä ei kotona välttämättä lähtisi kokkaamaan.

Lounas ei ole pelkkiä ravintoaineita ja painonhallintaa, vaan sosiaalinen tapahtuma. Yhteinen lounashetki tarjoaa palauttavan tauon työstä. Yhdessä syöminen edistää tutkitusti yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa myönteisesti henkiseen jaksamiseen.

Monille lounas on työpäivän odotetuin hetki, jossa puhutaan niitä näitä ja nauretaan yhdessä työkavereiden kanssa. Tällaisten hetkien merkitystä ei sovi vähätellä, sillä ne ovat liima, joka pitää työyhteisön koossa.

Korona-aika ja etätyön yleistyminen ovat saaneet meidät arvostamaan lounasruokailua aiempaa enemmän. Ravintoloissa on havaittu, että lounastajat korostavat nykyisin enemmän laatua kuin tarjonnan runsautta.

Lounasruuan ei pitäisi olla luksusta vaan arkea, mutta tilanteeseen on vaikea löytää kestävää ratkaisua. Ravintoloiden on kyettävä pyörittämään toimintaansa, joten raaka-aineiden hintojen noustessa myös lounaiden hinnat väistämättä nousevat.

Valtion kirstusta voi toki toivoa lisää tukea lounasetuun, mutta rahoille on paljon muitakin tarvitsijoita. Toisaalta lounas on asia, jota kannattaa tukea, sillä pitkällä tähtäimellä se maksaa itsensä takaisin pienempinä sairauskuluina.

Kuluttaja voi myös äänestää käytöksellään ja valita lounasravintolakseen paikan, jossa ei ehkä ole se kaikkein laajin valikoima mutta riittävän hyvä.