Oulun uimahallit ja kaupungin tiloissa olevat liikuntapaikat voivat avata ovensa kaikille kuntalaisille 24. toukokuuta alkaen eli ensi maanantaina. Arkistokuva. Kuva: Jukka Leinonen

Oulu on siirtynyt alueellisen koordinaatioryhmän päätöksen mukaan koronaepidemian perustasolle eli lievimpään tilanteeseen.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että uimahallit ja kaupungin tiloissa olevat liikuntapaikat voivat avata ovensa kaikille kuntalaisille 24. toukokuuta alkaen eli ensi maanantaina. Tarkka avautumispäivä kannattaa tarkistaa kyseisin liikuntatilan verkkosivulta.

Aikuisten ryhmäliikunta sallitaan myös sisätiloissa 24. toukokuuta alkaen.

Käytännössä ratkaisu tarkoittaa, että kaikki kaupungin päätösvallassa olevat rajoitukset poistuvat.

– Tuolloin mitään hyvinvointilautakunnan päätöksin voimaan saatettuja rajoituksia ei Oulussa enää ole, vahvistaa hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Pirjo Sirviö.

Voimassa on edelleen aluehallintoviraston määräämä kokoontumisrajoitus. Se nousee näillä näkymin nykyisestä 20 hengestä 50 henkeen niin ikään maanantaina 24. toukokuuta.

Käytännössä siis tällä hetkellä voi järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Yli 20 henkilön tilaisuudet ovat mahdollisia erityisjärjestelyin. Ensi maanantaista alkaen voi järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja suurempia erityisjärjestelyin.

Oulu painottaa: Tartuntoja estävistä toimista huolehdittava yhä

Sirviö ja Oulun kaupunki painottavat voimakkaasti, että kaikessa toiminnassa tulee yhä ottaa huomioon terveysturvallisuus ja huolehdittava, että tartuntatautilain edellyttämät toimet huomioidaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että yleisölle avoimien tilojen tai rajattujen ulkotilojen hallinnoivien tahojen on huolehdittava, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittäviin turvaväleihin. Näkyvillä on oltava myös toimintaohjeet tartuntojen leviämisen estämiseksi, kuten ohjeistus käsien puhdistamiseen.

Lisäksi tilojen ja pintojen puhdistamista tulee tehostaa. Oululaisia pyydetään edelleen huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä käyttämään maskia.

– Haluan nyt korostaa, että koronaviruksen muunnoksia on rantautunut Oulun alueelle ja ne ovat riski. Ihmisten on syytä edelleen käyttää maalaisjärkeä: pitää maskeja, käyttää käsidesiä ja noudattaa turvavälejä. Kukaan ei halua tilannetta, jossa tartuntamäärät lähtevät jälleen ryöpsähtämään ja joudumme taas lockdowniin (sulkutilaan), Sirviö sanoo Kalevalle.

