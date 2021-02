Renée Zellwegerille Bridget Jonesin rooli oli jättipotti, jonka hän myös hyödynsi. 20 vuotta sitten kuvatut kommellukset naurattavat edelleen.

Bridget Jones – elämäni sinkkuna





Arki on ollut joskus sujuvampaakin kuin nyt, kun maskit läkähdyttävät, rillit huurtuvat, rokotteet antavat odottaa itseään ja kanssaihmiset pitäisi pitää jopa suomalaisittain ajatellen etäällä. Sikäli Bridget Jonesin ajoitus on nyt täydellinen. On lohdullista saada muistutus, että ei ole elämä vailla pikku tuskia ja noloja tilanteita myöskään lontoolaisella ikisinkulla. Renée Zellweger sai Helen Fieldingin kirjojen nimihenkilöstä elämänsä roolin, ja tilaisuutensa hän myös käytti. Colin Firth ja Hugh Grant ihailevat kilpaa. (Britannia 2001)

