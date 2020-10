– Jouduin kuolettamaan itseni kahden vuoden ajaksi ja sen jälkeen olen elänyt hissun kissun.

Näin kertoo yrittäjä Päivi Leppänen.

Leppäsen lompakko oli kadonnut elokuussa 2013. Sitä ei löytynyt työpaikalta eikä kotoa. Lompakon mukana oli mennyt Kela-kortti henkilötietoineen.

Leppänen kuoletti pankki- ja luottokorttinsa sekä hankki uudet kortit kadonneiden tilalle. Siinä vaiheessa hän ei ajatellut asiaa kummemmin: kadonnut mikä kadonnut.

Noin kolme kuukautta tapahtuman jälkeen Leppänen sai oudon puhelinsoiton naiselta, joka kyseli, onko Leppänen vuokraamassa asuntoa.

Hyvät taustatyöt tehnyt vuokranantaja oli kiinnittänyt huomioita siihen, että Päivi Leppäsenä esiintynyt nainen oli laittanut sähköpostia aivan eri nimellä.

Lisäksi vuokralle haluava nainen oli ilmoittanut kotiosoitteekseen osoitteen, joka johti tyhjään asuntoon.

– Minulle soittanut nainen luetteli nimeni ja henkilötunnukseni, mutta minä en ollut muuttamassa yhtään mihinkään. Vasta silloin tajusin, että lompakkoni on varastettu, henkilötietoni ovat joutuneet vääriin käsiin ja niitä käytetään väärin, hän kertoo.

Leppänen teki varastetusta lompakosta rikosilmoituksen. Se kannatti, sillä pian rikosilmoituksen jälkeen hän alkoi saada tilausvahvistuksia nettiostoksista, joita hän ei ollut tehnyt.

– Minun nimelläni oli tilattu sadoilla euroilla leluja, joita en ollut tilannut. Tilausvahvistuksesta näin, että nainen oli sentään vaihtanut oman puhelinnumeronsa, johon hän sai tiedon saapuneesta paketista, mutta tilausvahvistus tuli minulle.

Kaikki kiellot käyttöön

Yrittäjänä työskentelevä Leppänen kuoletti lompakkovarkauden jälkeen itsensä kahdeksi vuodeksi niin tiukasti, ettei hän voinut hoitaa asioitaan enää normaalisti.

Hän teki omaehtoiset luottokiellot, sulki kaikki kanta-asiakkuudet eikä voinut tilata verkkokaupoista mitään.

Pankkinsa kanssa hän sopi, että pankkitiskillä hänet voi tunnistaa vain passista, joka oli tallessa. Muita hänen nimellään olevia henkilökortteja ei saanut hyväksyä.

Hän kiersi henkilökohtaisesti kaikkien puhelinoperaattoreiden myymälät, ja asetti itselleen kiellon, ettei hänen henkilötunnustaan voinut käyttää liittymien eikä muiden sopimusten tekemiseen.

– Kun menin Soneran liikkeeseen, minulle selvisi, että osoitetietoni oli muutettu ja lisäksi tiedoillani oli ostettu neljä puhelinta ja liittymät. Yksi liittymistä oli minun nimissäni, vaikken ollut koskaan liittymää avannut.

Tässä yhteydessä Leppänen sai tietää henkilön nimen, joka tehtaili rikoksia hänen tunnuksillaan.

Päivi Leppänen on seurannut raskain sydämin Vastaamon tietomurrosta kertovia uutisia. Vaikka Leppänen itse sanoo olevansa kunnossa, myös hänen haavansa ovat avautuneet ja painajaiset palanneet.

Itsenäisyyspäivän aattona soi puhelin

Saman vuoden itsenäisyyspäivän aattona Leppäsen puhelin soi jälleen.

– Silloin minulle soitti mies, joka huolestuneena kysyi, asunko hänen vuokraamassaan asunnossa. Vastasin, että en asu, vaan olen asunut jo vuosia omassa kodissani.

Kävi ilmi, että mies oli vuokrannut Leppäsen henkilötunnukset varastaneelle naiselle asunnon, jossa tämän perhe nyt asui.

Puhelun aikana selvisi, että Leppäsenä esiintynyt nainen oli kertonut vuokranantajalleen omistavansa yrityksen ja kehottanut miestä käyttämän tämän yrityksen palveluita.

Enää ei riittänyt se, että varkauden tehnyt nainen väärinkäytti henkilötietoja, vaan hän tunki toisen ihmisen elämään yhä syvemmin.

– Mies oli käynyt katsomassa yritykseni sivut ja huomannut, että minun esittelytekstissäni kerroin olevani kahden aikuisen lapsen äiti. Hälytyskellot olivat soineet miehen päässä, ja hänelle valkeni tilanteen karuus. Tein jälleen kerran rikosilmoituksen, turkulainen Leppänen sanoo.

Leppänen alkoi saada laskuja, karhukirjeitä ja postia ulosottoviranomaisilta. Jokaisen kerran jälkeen hän soitti poliisille ja teki rikosilmoituksen. Ilmoituksen tekeminen on olennaista, koska silloin laskunmaksuvelvollisuutta ei ole.

”Joka erehdyttääkseen kolmatta osapuolta oikeudettomasti käyttää toisen henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa sille, jota tieto koskee, on tuomittava identiteettivarkaudesta sakkoon.” Rikoslaki 38 luku 9 a §

– Minulla oli oma poliisi, jolle pystyin soittamaan joka kerta, kun esille tuli jotain uutta. Yritin koko ajan olla askeleen edellä ja miettiä, mitä minun henkilötunnuksillani voidaan seuraavaksi tehdä.

"Haluisin nähdä minua esittävän naisen kasvot"

Oikeudenkäynnit alkoivat noin vuoden jälkeen tapahtuneesta. Siinä vaiheessa selvisi, ettei Leppänen suinkaan ollut ainoa uhri.

Naisen tilillä oli mittava lista eri rikoksia, kuten varkauksia, petoksia ja huumausainerikoksia. Asianomistajia oli paljon, yksityishenkiöistä yrityksiin. Tämä selviää oikeudenkäynnin tuomiosta, jonka Lännen Media on nähnyt.

Leppäsen lompakon varastanut nainen ja hänen kumppaninsa tuomittiin ehdonalaiseen vankeuteen useista rikoksista.

– Halusin itse mennä oikeussaliin ja nähdä naisen kasvoista kasvoihin, vaikka se päivä oli ihan kamala, hän sanoo.

Vastaamon tapaus avasi haavat

Viisi vuotta sitten identiteettivarkauksista ei puhuttu samalla tavalla kuin nyt. Tietoa ja apua ei saanut juuri mistään, vaan kaikki piti selvittää itse.

Leppäselle elämä lompakkovarkauden jälkeen on ollut raskasta. Kun tilanne oli päällä, hän kärsi unettomuudesta, peloista ja painajaista.

– Monet ovat puhuneet siitä, miten paljon menetin rahaa tässä kaikessa. Raha on yks ja hailee, sillä pahinta on henkinen helvetti, joka on edelleen läsnä, Leppänen sanoo.

Hän on seurannut raskain sydämin Vastaamon tietomurrosta kertovia uutisia, jotka koskettavat hauraassa tilanteessa olevia ihmisiä.

Vaikka Leppänen itse sanoo olevansa kunnossa, myös hänen haavansa ovat avautuneet ja painajaiset palanneet.

– Näen unia siitä, että lompakkoni tai autoni on varastettu. Öisin myös lapseni katoavat. Vanhat haavat ovat avautuneet, hän sanoo.

Vaikka Päivi Leppäsen identiteetin varastanut nainen jäi kiinni ja sai tuomion, ei ole takuita siitä, etteikö tietoja olisi myyty eteenpäin.

Hetu virastoissa paperilapulle

Leppänen kertoo, ettei olisi uskonut, miten paljon ongelmia henkilötunnuksen varastaminen aiheuttaa.

Pelkän numerosarjan perusteella voi ottaa pikavippejä, tilata tavaroita nettimyymälöistä ja tehtailla e-reseptejä, joilla voi hakea apteekista vahvoja lääkkeitä.

Leppänen ei vieläkään kerro henkilötunnustaan, eikä tee tiliasiakkuussopimuksia tai kanta-asiakkuussopimuksia liikkeiden kanssa.

Jos viranomainen kysyy hänen henkilötunnustaan, hän ei kerro sitä ääneen, vaan kirjoittaa paperilapulle.

– Poliisilta kuulin, että henkilötietoja voi jopa myydä eteenpäin, joten mikään ei takaa sitä, etteikö joku voisi käyttää sosiaaliturvatunnustani edelleen väärin.