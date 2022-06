Kalastuskausi on alkanut Oulun seudulla: innokkaimmat aloittivat taimenen soudun Merikoskella heti kun jäätilanne vältti, perhosiimoja oiotaan Kuusisaaressa talven jäljiltä ja ahvenkin alkaa olla syönnillään. Vielä odotellaan lohen nousua, jolloin alkaa kunnon kuhina Merijalinrannassa.

Vaikka suiston jättilohista on uutisoitu Kalevassakin, harva hoksaa, kuinka ainutlaatuinen kalapaikka Oulussa on, kirjaimellisesti kävelymatkan päässä keskustasta. Lohta nousee hyvin, tunnelma on rento ja yhteisöllinen, joskin saattaa aloitteleva soutaja myös kuulla kunniansa, jos änkeää väärään väliin.