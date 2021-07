Lohia siirrettiin tänä kesänä Iijoen voimalaitosten yli parin vuoden tauon jälkeen. Siirrot jouduttiin kuitenkin keskeyttämään Ahvenanmaan kalaviljelylaitoksilla ilmenneen lohitaudin vuoksi. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Siirtolohia istutettiin Iijoen voimalaitosten yläpuolisille osuuksille kesäkuussa. Tarkoitus oli istuttaa 200 lohta, jos veden lämpötila ei nouse yli 17 asteen.

Siirtoistutuksista vastaavan Team Lohi -osuuskunnan toimitusjohtaja Risto Tolonen, miten kävi, onnistuiko istutus?

– Veden lämpötila nousi poikkeuksellisen korkealle niiden aiempien helteiden aikana, 18 asteeseen. Meni viikko, eikä lohia voitu enää siirtää. Sitten vesi jäähtyi, ja voitiin jatkaa siirtoa. Mutta toissa viikolla tuli kielto, että lohia ei saa siirtää, koska Ahvenanmaalla on tavattu kolmesta kalankasvatuslaitoksesta IHN-tautia. Istutukset on nyt keskeytetty syyskuun alkuun asti. Nyt on ylisiirretty kaikkiaan 137 lohta.