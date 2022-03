Limingan Niittomiesten seitsemän tytön hiihtotiimi torjuu yksilöurheilun yksinäisyyttä yhteisöllisyydellä. Tiimi harjoittelee ja kiertää kisoja yhdessä. Kuvassa Ainokaisa Parkkila, (vas.), Aliisa Kärkkäinen, Selma Mäkäräinen ja Nelli-Lotta Karppelin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Yksilöurheilu on nimensä mukaisesti usein yksinäisen naisen tai miehen puurtamista. Hiihtoladulla, pyörätiellä tai kuntosalilla urheilija tai liikunnan harrastaja on usein itse vastuussa omasta suorituksestaan ja kehittymisestään.

Yksilöurheilussa on mahdollista harjoitella myös yhteisöllisesti. 15-vuotiaan harjoitusmotivaatio on usein korkeampi porukassa kuin yksin – lisäksi oman suoritustason mittatikku on koko ajan lähellä.