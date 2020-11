Washington

Mielenosoitukset ovat jatkuneet mustiin kohdistuvan poliisiväkivallan protestiksi uudelleen nimetyllä Black Lives Matter -aukiolla vaalien lähestyessä.

– Ei oikeastaan kiinnosta, kumpi voittaa. Ei aio valita heidän välillään, toteaa Francis Rourke.

Hän on lähtenyt kumppaninsa Annen kanssa Kaliforniasta kiertämään maata asuntovaunulla. Tarkoituksena on koluta reppuun lämmittelemään nostetun Millie-koiran kanssa koko laaja maa. Tähän mennessä reissua on takana neljä kuukautta ja edessä vielä aikakin kuusi.