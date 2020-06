Nämä ovat kansanedustajien hävittäjäkannat

Pitäisikö uusien hävittäjien hankintaa lykätä vuodesta 2021 tai hankinnan 10 miljardin euron enimmäisbudjettia pienentää valtion taloudellisen tilanteen helpottamiseksi?

Hankintaa pitäisi lykätä (8%)

Hävittäjien teknologia on murroksessa ja jokainen ylimääräinen vuosi tuo meille lisää tietoa ja ymmärrystä 2040–2060-luvulla mahdollisesti käytössä olevista asejärjestelmistä. Erityisesti miehittämättömien ilma-alusten (tekoäly) ja ohjusteknologian (hypersooniset ohjukset) kehitys on murroksessa.

Tom Packalen (ps.)

Koronan on jäädyttänyt kaikkien maiden talouskasvun ja aivan varmasti kaikki toimet kohdistuvat koronan torjumiseen, mikä ei lisää sotilaallista uhkaa. Maavoimien ilmatorjunnan kehittäminen on jäänyt tässä hävittäjäkiimassa taka-alalle.

Jari Myllykoski (vas.)

Talouden reunaehdot huomioiden hankintaa on jaksotettava pidemmälle aikavälille.

Seppo Eskelinen (sd.)

Hankintaa vois lykätä joitain vuosia, mutta nyt olisi mahdollista puristaa hintaa alaspäin, koska suhdanteet näyttävät alaspäin. Hankintaa ei montaa vuotta voi lykätä, mutta seuraavat vuodet tulevat olemaan niin vaikeita ja velkaannumme niin paljon. Mutta sopimus pitää tehdä heti.

Harry Harkimo (liik.)

Hävittäjähanke pitäisi keskeyttää ja aloittaa laaja puolustuspoliittinen selvitystyö Suomen puolustusratkaisuista. Kun Suomen tulevaisuuden puolustusratkaisuista käytäisiin laajaa ja perusteellista keskustelua puolueettomassa asiantuntijatyöryhmässä, niin uskoakseni saisimme muitakin ehdotuksia Suomen puolustukseen kun hävittäjät.

Jukka Mäkynen (ps.)

Pitää lykätä ja pienentää. Nykyisen puolustus- ja tulivoiman saa pienemmälläkin määrällä kuin 64 konetta.

Jukka Gustafsson (sd.)

Siirtäisin vuodella, jotta näemme mikä on Suomen talouden tilanne koronan jälkeen ensi vuonna. Emme saa velkaantua niin paljon, että luottoluokituksemme heikkenee ja luottojen korko nousee. Suomesta ei saa tulla uusi Kreikka.

Veikko Vallin (ps.)

Hankinnan budjettia pitäisi pienentää (4%)

Tärkeintä on varmistaa riittävä suorituskyky. Jos se on mitenkään mahdollista varmistaa esitetyn hankinnan suuruutta pienemmällä panoksella, luonnollisesti kustannustehokkuuteen on syytä pyrkiä. Jatkossa on syytä pyrkiä huomattavasti vahvempiin palomuureihin hankinnasta vastaavien tahojen ja lobbarien välillä.

Iiris Suomela (vihr.)

Kustannuksia on tarkasteltava nykyistä kriittisemmin.

Ilmari Nurminen (sd.)

Olisi hyvä selvittää, kuinka hankintaa voisi jaksottaa ja tarkastella kokonaisbudjettia.

Inka Hopsu (vihr.)

Pitäisi lykätä ja pienentää budjettia (9%)

Hankintahinta moninkertaistuu käyttökustannusten myötä. Poliittisten päättäjien on varmistettava että lopputulos on kustannustehokas maanpuolustuksen ja valtiontalouden kannalta – ei voi olla niin, että ilmavoimilla on lähes avoin shekki käytettävänä, kun kaikki muut toimialat lastensuojelusta koulutukseen ja vanhushoivaan kamppailevat riittävien resurssien kanssa.

Jussi Saramo (vas.)

Ensinnäkin viime syksynä talouspoliittiselta ministerivaliokunnalta oli virhe luopua puolustusselonteossa ja hallitusohjelmassa olevasta liikkumavarasta hankintahinnan suhteen (7–10 miljardia euroa). Jokainen tajuaa, että maksimista tuli minimi, kun kirjaus muutettiin "enintään 10 miljardiin euroon". Hankintaa on syytä lykätä paitsi taloustilanteen, myös teknologisen kehityksen arvioinnin vuoksi. Kenraalit käyvät nyt eilispäivän sotaa menneen ajan uhkakuvin. Tehokkaampi ilmatorjunta ja esimerkiksi tykistöön satsaaminen antaisivat paremman puolustuskyvyn. Hornetithan markkinoitiin ensin torjuntahävittäjinä, mutta ne muutettiin elinkaarensa aikana rynnäkkökoneiksi.

Markus Mustajärvi (vas.)

Tällaisessa taloudellisessa tilanteessa joudumme miettimään todella tarkasti, mihin rahat laitamme – koronakriisistä selviytyminen ja palveluista huolehtiminen on nyt ensisijaista. Keskustelua tarvitaankin lisää uusi tilanne huomioiden.

Bella Forsgrén (vihr.)

Koska taloudellinen tilanne on jo valmiiksi erittäin kriittinen, niin on välttämätöntä priorisoida. Kaikkeen ei raha riitä ja henkilökohtaisesti näen kiireellisemmäksi keskittyä nyt pelastamaan ihmiset ja työpaikat sekä historiallisten uudistusten kuten sote- ja sotu-uudistusten ja oppivelvollisuuden laajentamisen maaliin saattamisen. Kyse on loppujen lopuksi arvovalinnoista.

Katja Hänninen (vas.)

Ei kumpaakaan (79%)

Suomen puolustuskyvyn nakertaja on vihollisen asialla.

Jani Mäkelä (ps.)

Käsittääkseni kukaan ei ole kyseenalaistanut uusilla hävittäjillä saatavan suorituskyvyn tarvetta. Hävittäjähankinta pitää luonnollisesti rahoittaa, mutta se on ennen kaikkea puolustuspoliittinen päätös. Jos halutaan muuta, pitää puolustuskykyämme heikentää.

Petri Honkonen (kesk.)

Kansallinen puolustuskyky ei voi riippua talouden suhdanteista.

Ville Tavio (ps.)

Valtion tärkein tehtävä on huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudestaan. Viime kädessä se tehdään asein. Korona ei ole poistanut maailmasta niitä uhkia, joihin kalustohankinnoilla varaudutaan.

Wille Rydman (kok.)

Ei voi olla niin, että samaan aikaan hallitus takailee ja tukee Euroopan huonosti talouttaan hoitavia maita ja sitten itse säästettäisiin samaan aikaan Itsenäisen Suomen puolustuksesta.

Sanna Antikainen (ps.)

Turvallisuusympäristömme on muuttunut haasteellisemmaksi sitten vuoden 1992 Hornet-hankintapäätöksen ja tilanne Euroopassa on kireämpi.

Peter Östman (kd.)

HX-hanke ei ole mielipidekysymys vaan oman puolustuksemme suorituskyvyn kannalta välttämätön asia, joka on hoidettava sillä mittaluokalla jota on valmisteltu asiantuntijoiden toimesta jo viime vaalikaudesta lähtien. Tämä on sovittu ja kirjattu hallitusohjelmaan.

Mikko Savola (kesk.)

Suomi tarvitsee uskottavat suorituskyvyt ilmapuolustukseen. Niiden tarve ei riipu suhdanteista. Ulkoisen turvallisuuden takaaminen on julkisen vallan ydintehtävä.

Elina Lepomäki (kok.)

Koronaepidemia ei ole hidastanut vanhan kaluston ikääntymistä eikä tarve uskottavalle ilmatilan valvonnalle ja puolustuskyvylle ole muuttunut.

Matti Vanhanen (kesk.)

Hävittäjähankinta on keskeinen osa Suomen puolustusjärjestelmää. Korona-kriisi ja siitä seuraava talouskriisi ei suinkaan vähennä turvallisuuspoliittisia jännitteitä maailmassa, pikemminkin päinvastoin.

Arto Satonen (kok.)

Suomen on tärkeää ylläpitää uskottavaa puolustusta, enkä näe että siitä voitaisiin tinkiä edes tässä tilanteessa.

Kaisa Juuso (ps.)

Hornetien elinkaari on tulossa päähänsä ja korvaava puolustusjärjestelmä tarvitaan. Maanpuolustus on kansallisen turvallisuuden ydintakuu, eikä siitä voi tinkiä vaikeinakaan aikoina.

Päivi Räsänen (kd.)

Valtio käyttää vuodesta toiseen miljardeja aidosti epäoleelliseen tai jopa haitalliseen toimintaan. Siitä tulee leikata. Maanpuolustusta ei ole tarpeen enempää politisoida. Sillä on hyvin oleellinen ja konkreettinen funktio.

Riikka Purra (ps.)

Tilaus 2021, toimitukset suunnitellusti 2025–2030, 2030 takaraja Hornetien lennoille, vastakaupat 30 %, 10 miljardin maksukatto jakaantuu hankintavuosille.

Veijo Niemi (ps.)

Koronakriisi on osoittanut ennakoimisen ja yhteiskunnan kriisivarautumisen tärkeyden. Kuten lääkinnällisten välineiden saatavuuteen liittyen olemme saaneet huomata, eivät kriittiset hankinnat kriisin ollessa käynnissä enää välttämättä onnistukaan. Hävittäjähankkeessa kyse on valtavan paljon monimutkaisemmasta järjestelmästä, jossa uusien koneiden valmistus, täydellisen käyttökyvyn saavuttaminen ja koulutus kestää vuosia. Hävittäjiä ei hankita keskellä sotilaallista kriisiä.

Ilkka Kanerva (kok.)

Muutaman vuoden lykkääminen ei auttaisi valtiontaloutta, koska ongelmamme ei ole lyhytaikainen maksuvalmius vaan pitkän ajan kestävyys.

Kai Mykkänen (kok.)

Hankkeen vaikutus kestää 2060-luvulle saakka. Sotilaallisesti liittoutumattoman maan on varmistettava ilmapuolustus.

Mika Kari (sd.)

Hävittäjähankinnassa tulee edetä sellaisella aikataululla ja sellaisella budjetilla, että Suomella on kaiken aikaa käytettävissään nykyistä Hornetien tuomaa kykyä vastaava ilmapuolustuskyky, jolla pystytään turvaamaan rauhaa ja vakautta alueellamme.

Heikki Autto (kok.)

Hävittäjien hankkiminen on välttämätöntä uskottavan puolustuksen ylläpitämiseksi. Venäjän johdon häikäilemättömät toimet eivät mahdollista puolustuskykymme heikentämistä.

Kari Tolvanen (kok.)

Nyt tehtävä ratkaisu palvelee isänmaata vuosikymmenien päähän.

Joonas Könttä (kesk.)

Vastaan aforismilla: "Älä kysy, mitä maksaa uskottava kansallinen puolustus. Kysy, mitä maksaa itsenäisyys."

Pauli Kiuru (kok.)

Jos hävittäjiä ei hankita, muodostuu maahamme sotilaallinen tyhjiö. Sellaisilla on aina paha tapa täyttyä jollakin tapaa.

Mikko Kärnä (kesk.)

Uskottavan maanpuolustuskyvyn ylläpitäminen on tärkeää itsenäiselle valtiolle.

Terhi Koulumies (kok.)

Hornetien korvaaminen ei ole vain talouskysymys. Eikä vain sodan ajan toiminnan kysymys. Koneita käytetään rauhan aikana päivittäin itsenäisen valtion rajojen valvontaan ja turvaamiseen.

Pasi Kivisaari (kesk.)

Maata tulee puolustaa kaikissa olosuhteissa ja hankinnan aikataulusta sekä suorituskyvyn korvaamisesta on sovittu jo edellisellä eduskuntakaudella.

Vilhelm Junnila (ps.)

Suomen on kaikissa tilanteissa varauduttava ulkoiseen uhkaan. Viimeaikaiset kuten myös historialliset tapahtumat osoittavat, että varautuminen on äärimmäisen tärkeää. Mikäli hävittäjähankinnasta luovuttaisiin, meidän olisi joka tapauksessa huolehdittava rauhanajan ilmatilavalvonnasta. Ilman hävittäjiä se vaatisi puolustusvoimilta massiivisen strategiamuutoksen ja sisältäisi hankkeita korvaavien järjestelmien saamiseksi.

Jari Ronkainen (ps.)

Nykyisten hävittäjien elinkaari päättyy 2030-luvulle tultaessa ja on tehtävä hävittäjähankinta, joka korvaa suorituskyvyn 2030–40-luvun uhkakuvien ja tarpeiden mukaisesti.

Jukka Kopra (kok.)

Hävittäjien kokonaismäärää ei ole valittu sattumanvaraisesti. HX-hävittäjät tarvitaan, jotta voimme puolustaa koko Suomea. Ei voi olla niin, että yksi Marinin hallituksen takiaispuolue onnistuisi hankkeen uskottavuutta keikuttamaan.

Janne Heikkinen (kok.)

Nykyiset hävittäjät ovat tulossa käyttöiältään tiensä päähän. Ne on korvattava täysimääräisesti uusilla. Uskottava puolustus ei ole Suomelle mahdollinen ilman niitä. Jos joku kansanedustaja väittää, että hävittäjähankintaa voidaan lykätä tai määrää vähentää, hänen tulee perustella asia sekä tekniseltä että maanpuolustukselliselta kannalta. Epäilenpä, että siihen ei monikaan pysty.

Pia Kauma (kok.)

Sotilaallinen maanpuolustus kuuluu nähdäkseni valtion ydintehtäviin, eivätkä sen kannalta tarpeelliset investoinnit voi olla alisteisia suhdanteille. Pikemminkin on säästettävä toissijaisista kohteista kuten kehitysavusta, maahanmuuton kustannuksista ja EU:n tulonsiirtomekanismeista.

Jussi Halla-aho (ps.)

Suorituskykyisen ja riittävän hävittäjäkaluston rinnalla on vähintään yhtä tärkeää, että meillä on jatkuvasti riittävästi huippukoulutettuja hävittäjälentäjiä. Ilman huippukoneita ei ole huippulentäjiä. Lentäjät ovat täysin korvaamattomia nopeassa aikataulussa, jos tilanne eskaloituu.

Lulu Ranne (ps.)

Aivan kuten muukin varautuminen kriiseihin, on puolustuskyky yhtä tärkeä. Nähdäkseni eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä, että ilmapuolustuksen suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Uskoisin, että tässä asiassa suurin viisaus ei ole eduskunnassa vaan Puolustusvoimilla.

Mari Rantanen (ps.)

Ratkaisut voidaan tehdä vasta sitten, kun tiedämme lopullisen toimittajan ja sen mukaan tarkentuneen toimituksen aikataulun.

Antero Laukkanen (kd.)

Näin iso yhteisten varojen käyttö on syytä perustella tarkkaan ja punnita huolella. Epävakaassa ja vaikeasti ennakoitavassa maailmassa on kuitenkin tärkeää pitää yllä uskottavaa puolustusta ja valmiutta. Ilmavoimien suorituskyvystä huolehtiminen on osa tätä kokonaisuutta.

Atte Harjanne (vihr.)

Asiallinen kysymys olisi ollut: Pitääkö EU:ta tukea vastaavalla summalla tai mahdollisesti paljon enemmänkin?

Jussi Wihonen (ps.)

Hävittäjähankinnassa on kyse siitä, onko meillä puolustuskykyä oman itsenäisyytemme turvaamiseen myös tulevaisuudessa. Se, että ajat ovat taloudellisesti vaikeat, eivät vapauta meitä varautumisen vastuusta.

Sanni Grahn-Laasonen (kok.)

Puolustuskyvyn ylläpitäminen on Suomelle tärkeää ja varmasti jollain aikavälillä meidän on pakko hankkia uusia hävittäjiä. Kenties päätökset asiasta kannattaa tehdä aiemmin sovitun mukaisesti, mutta onko varsinaista hankintaa mahdollista vielä lykätä?

Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)

Pitää edetä voimassaolevien suunnitelmien mukaan tinkimättä tavoitteista.

Sakari Puisto (ps.)

Ellei tiukan paikan tullen (konfliktia ennalta estävä) puolustus ole kunnossa, ei millään muullakaan ole väliä.

Ben Zyskowicz (kok.)

Ilmakaluston pitää olla suorituskyvyltään parasta mahdollista. Emme voi ottaa sitä riskiä, ettemme uusisi lentokalustoa ja jäädä jalkoihin, kun muiden koneet viilettävät ohitse. Ei puolustusta niin hoideta.

Mia Laiho (kok.)

Uskottava puolustuskyky on oltava kaikissa tilanteissa ja siitä tulee huolehtia pitkäjänteisesti. On ymmärrettävää, jos neuvottelut hankaloituvat koronakriisin vuoksi käytännön syistä, mutta päätös voitaisiin kuitenkin tehdä hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2021. Oleellista on hankinnan eteneminen avoimesti, ennalta asetettuja menettelyä ja edellytyksiä noudattaen, ja kaikkien ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti.

Tuula Väätäinen (sd.)

Nykyisten hävittäjien suorituskyky korvataan ja luotan puolustusministeriön arviointiin siitä, mikä hankittavien koneiden lopullinen lukumäärä tulee olemaan. On pyrittävä kotiuttamaan mahdollisimman paljon työtä Suomeen hävittäjähankinnan yhteydessä.

Mirka Soinikoski (vihr.)

Kyseessä on hanke, joka vahvistaa Suomen puolustuskykyä vuosikymmeniksi eteenpäin – sen uskottavuutta ja kriisejä ennalta ehkäisevää merkitystä.

Kim Berg (sd.)

Kriisitilanteen jo ollessa päällä, puolustusvoimiin panostaminen on myöhäistä. Siksi tarvittavat toimet pitää tehdä nyt. On myös selvää, että vanhentuvan kaluston tekohengittäminen on huomattavan kallista toimintaa. Valtion tärkeimpiä tehtäviä on taata rauha, siihen asiaan ei voi suhtautua sinisilmäisesti.

Ville Kaunisto (kok.)

Emme varaudu puolustautumaan siksi, että haluaisimme sotaa vaan siksi, ettemme sotaan joutuisi ja kenenkään ei kannattaisi Suomen puolustuskykyä koetella.

Sofia Vikman (kok.)

Kyse on merkittävästä strategisesta pitkän aikavälin investoinnista ja uskottavan oman puolustuskyvyn ylläpitämisestä. Näitä asioita ei tule sotkea tämän päivän pieneen talousnotkahdukseen.

Joakim Strand (r.)

Hornetit tulevat käyttöikänsä päähän. Korvaavat koneet tarvitaan alueellisen puolustuksen turvaamiseksi. Hankintaa on valmisteltu pitkään ja huolellisesti, eikä sitä ole mitään syytä lykätä. Lykkääminen aiheuttaisi todennäköisesti vain lisäkustannuksia.

Hanna Holopainen (vihr.)

Hallitusohjelma on yksiselitteinen, mutta on ehdottomasti syytä keskustella tästä koronakriisin seurauksena olevan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Thomas Blomqvist (r.)

Suomen tulee ylläpitää uskottavan puolustuksen edellyttämät kyvyt itsellään, koska puolustusliittoihin emme kuulu tai niihin haikaile.

Hannakaisa Heikkinen (kesk.)

Sovittu aikataulu ja hävittäjämäärä pohjautuvat asiantuntijoiden arvioon sekä Suomen pitkäaikaiseen, yhteiseen puolustuspolitiikkaan.

Saara-Sofia Sirén (kok.)

Jos edellisellä kaudella tehtyä päätöstä halutaan muuttaa, niin se pitää päättää eduskunnassa. Silloin on sitouduttu korvaamaan poistuva valmius täysimääräisesti noin 7–10 miljardin hintaan. Nyt ollaan vähintään vastaavalla summalla pelastamassa euro ja edistämässä liittovaltiokehitystä.

Petri Huru (ps.)

Nykyiset Hornetit vanhenevat 2020-luvun lopulla. Tekniikka vanhenee, rungot väsyvät, huoltokustannukset nousevat. Teoriassa koneiden käyttöikää voisi jatkaa muutaman vuoden, mutta maksaisi kohtuuttoman paljon (1,2 miljardia euroa) suhteessa sillä saavutettavaan hyötyyn.

Mari-Leena Talvitie (kok.)

Vasemmistoliitto on ryhtynyt kyseenalaistamaan hankintaa. Lukuja mahdollisista säästöistä on helppo heitellä, mutta samalla pitää sitten uskaltaa kertoa mitä osaa Suomesta ei tiukan paikan tullen jatkossa puolusteta. Tämän tiedon moni haluaisi kuulla.

Janne Sankelo (kok.)

Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta ei pidä tinkiä.

Kalle Jokinen (kok.)

Varautuminen erilaisiin uhkiin on tehtävä ennen kuin akuutti kriisi on päällä. Koronakriisi on vain alleviivannut tätä. Tämä pätee myös aseelliseen maanpuolustukseen. Suomen ei tule ostaa järjestelmää, joka olisi liian kallis hankkia tai käyttää. Se olisi vastoin hankinnan reunaehtoja, eikä se olisi maanpuolustuksen etujen mukainen ratkaisu.

Sari Multala (kok.)

Hävittäjähanke on jo pitkälle edennyt prosessi, joka kestää yhteensä 10–15 vuotta. Suomen puolustushallinto on työskennellyt hävittäjähankkeen kanssa jo vuosia ja tehnyt Suomen puolustustarpeisiin pohjautuvia arvioita HX-hankkeesta. Eduskunnassa on vallinnut suuri yksimielisyys siitä, että uskottavasta maanpuolustuksesta on huolehdittava.

Anna-Kaisa Ikonen (kok.)

Emme voi tinkiä turvallisuudesta, vaan hävittäjähankinta on tehtävä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Lykkääminen heikentäisi puolustusvoimien suorituskykyä ja aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia.

Anne-Mari Virolainen (kok.)

Itse luotan, että keskusta ei vasemmistohallituksessa tule sallimaan turvallisuudesta säästämistä eli uskon että HX-hanke etenee sovitussa koko luokassa ja aikataulussa muutamaa koronakuukautta lukuun ottamatta.

Timo Heinonen (kok.)

HX-hävittäjähankeen kokoluokan ja aikataulun kyseenalaistaminen hallituspuolueiden toimesta on vastuutonta. Suomi tunnetaan aktiivisena ja yhteistyökykyisenä puolustustoimijana, jolla on uskottava maanpuolustus. Tätä asemaa ei tule mitenkään horjuttaa.

Sari Sarkomaa (kok.)

Suomen lentolaivasto on pieni. Siksi on valtavan suuri merkitys, missä kunnossa tuo laivasto on – onko se vanha vai uusi. Vanhan merkitys on olematon. Eri puolustushaarat täydentävät toisiaan, joten tuo ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Hävittäjät on sen verran merkittävässä roolissa, että sen ei kannata olla puolustuksen heikoin lenkki.

Marko Kilpi (kok.)

Pitkin keskustelua on pystyttävä kiihkottomasti puhumaan hävittäjien määrästä ja kustannuksista. Lisäksi mielelläni näkisin vielä vahvempaa pohjoismaista yhteistyötä puolustuksen saralla.

Niina Malm (sd.)

Maanpuolustukseen liittyvissä asioissa ei pidä avata poliittista mielikuvakeskustelua, koska sen tarkoitus on puhtaasti populistinen ja perustuu miellyttämiseen, jonka kautta luvataan parempia sosiaalietuja ja parempia palveluita. Se ei ole uskottavaa edes keskustelun tasolla.

Markku Eestilä (kok.)

Hävittäjähankinta on erittäin kallis hankinta, mutta aivan välttämätön maan turvallisuuden kannalta. Ja onneksi uudet hävittäjät kestävät taas kymmeniä vuosia. Asiasta on olemassa parlamentaarinen yhteisymmärrys, joka on myös hallitusohjelman mukainen.

Eeva-Johanna Eloranta (sd.)

Puolustuksesta on pidettävä huolta kaikissa olosuhteissa.

Esko Kiviranta (kesk.)

Suomen itsenäisyyden arvoa ei voida mitata taloudellisilla mittareilla.

Olli Immonen (ps.)

Koko maan uskottavan puolustuksen takaamiseksi hävittäjähankinta on vietävä eteenpäin suunnitellusti.

Petteri Orpo (kok.)