Hallitus on järjestänyt tiedotustilaisuuksia koko koronaepidemian ajan. 29. syyskuuta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa puhuivat työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Kuva: Jussi Toivanen / Valtioneuvoston kanslia

Aluehallintovirastojen ylijohtajat eivät kaipaa maan hallitukselta tarkempaa tai yksityiskohtaisempaa ohjausta alueellisista koronarajoituksista päättämiseen.

Tämä käy ilmi Lännen Median kyselystä, joka lähetettiin kaikille kuuden aluehallintoviraston (Avi) ylijohtajalle. Kuudesta ylijohtajasta viisi vastasi.

Kaikki kyselyyn vastanneet ylijohtajat olivat samaa mieltä siitä, ettei hallituksen tai ministeriöiden tule puuttua nykyistä enempää avien toimintaan.

– Nykytasoinen ohjeistus on mielestäni riittävää, Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) patisteli tiistaina alueiden viranomaisia tekemään nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kiurun mukaan hallitus haluaa tukea alueellisia viranomaisia ”tekemisen tahdon vahvistamisessa".

Kysely tehtiin ennen Kiurun tiistaista lausuntoa.

Avin valta ulottuu yhtä kuntaa laajemmalle alueelle

Tartuntatautilain perusteella aluehallintavirastojen rooli koronaepidemian hoidossa on merkittävä.

Avit voivat päättää esimerkiksi kokoontumisrajoituksista tai julkisten tilojen, kuten koulujen tai päiväkotien sulkemisesta, jos tällaisia toimia tarvitaan useamman kunnan alueella. Kuntakohtaiset rajoitukset tehdään kunnissa.

Avin tekemät rajoitukset perustuvat muun muassa epidemiologisiin arvioihin, jotka tulevat THL:ltä sekä sairaanhoitopiireiltä.

Alueellisilla viranomaisilla on tärkeä rooli pandemian hoitamisessa paikallisesti.

Aluehallintovirastojen rooli koronaepidemian kaltaisissa kriisitilanteissa perustuu voimassa olevaan tartuntatautilakiin, mutta myös sujuvaan yhteistyöhön alueen eri terveysviranomaisten ja kuntien kesken.

– Kriisin alussa rooleja kyllä haettiin, mutta roolit ja vastuut ovat selkiytyneet merkittävästi. Roolien jäsentymättömyys on johtunut paitsi kriisin luonteesta, myös tartuntatautilaissa olevista puutteista. Tartuntatautilain muutosten tarpeet on tunnistettu, ja muutostyöt ovat hyvin vauhdissa, ylijohtaja Marko Pukkinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

Ylijohtajat: Yhteistyö on parantunut

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Terttu Savolaisen mukaan viranomaisten yhteistyötä on parantanut ja selkeyttänyt myös sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa julkaisema toimenpidesuunnitelma.

Suunnitelmassa käydään läpi yksityiskohtaisesti, mitkä ovat THL:n, avien, sairaanhoitopiirien ja kuntien vastuut ja työnjako.

– Hallituksen hybridistrategia tukee alueellista ja paikallista tartuntatautien torjumista. Erityisen tärkeää on, että hallitus on luvannut korvata kunnille, sairaanhoitopiireille ja aveille koronaviruksesta johtuvat lisääntyneet kustannukset. Valmisteilla olevista hankkeista olisi hyvä saada tieto ajoissa, Savolainen kirjoittaa vastauksessaan.

– Tiedon kulkemista ja etenkin tiedon oikea-aikaisuutta sekä vuoropuhelua keskushallinnon kanssa on avien toiveesta kehitetty, mihin olemme tyytyväisiä. Haaste on toki se, että toimijoita on monta ja tilanne elää nopeasti, Itä-Suomen avin ylijohtaja Sirpa Kesonen sanoo.

Kriisitietoisuus terävöitti yhteistyötä

Lännen Media kysyi myös avien ja muiden alueellisten viranomaisten välisestä yhteistyöstä, jonka ylijohtajat kokevat toimivaksi ja selkeäksi.

Yhteistyön sujuvuutta lisää se, että koronaepidemian vakavuus on ymmärretty, vaikka kriisin keskellä toimiminen on tuonut haasteita ja pakottanut opettelemaan uudenlaisia toimintatapoja.

– Yhteistyö on ollut niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti erittäin kriisitietoista. Jokainen taho ja yksilö ovat ymmärtäneet tilanteen haastavuuden sekä toisten työtilanteet. Yhteistyö on ollut asia- ja ratkaisukeskeistä sekä toisia tukevaa, ylijohtaja Mikael Luukanen Lounais-Suomen avista sanoo.