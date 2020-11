Ruotsin kaivosjätti Luossavaara-Kiirunavaara AB julkisti maanantaina 400 miljardin kruunun eli noin 40 miljardin euron projektin, jonka avulla kaivosyhtiö aikoo muuttaa raudanvalmistusprosessinsa hiilidioksidittomaksi. Malmikentille, Jällivaaraan, Kiirunaan ja Svappavaaraan luodaan samanaikaisesti noin 3 000 työpaikkaa vuodessa.

– Tämä on yrityksen 130-vuotisen historian suurin muutosprosessi ja näillä näkymin Ruotsin historian suurin teollinen investointi. Samalla se luo ainutlaatuisen mahdollisuuden vähentää koko maailman hiilipäästöjä Ruotsin teollisuuden ottaessa johtoaseman koko maailmanlaajuisessa, ympäristön kannalta välttämättömässä prosessissa, LKAB:n konsernijohtaja Jan Moström sanoi yhtiön järjestämässä lehdistötilaisuudessa.

LKAB:n malmijunat Kiirunan ja Narvikin välisessä tunturimaastossa ovat tuttu päivittäinen näky. Kuva: Fredric Alm

Varmistaa tuotannon jatkumisen

Tavoitteena on muuttaa yhtiön oma louhinta- ja valmistusprosessi hiilidioksidin osalta kokonaan päästöttömäksi vuoteen 2045 mennessä. Tämä merkitsisi Ruotsin hiilidioksidipäästöjen supistumista kahdella kolmanneksella, ja LKAB:n tuotannon varmistamista noin vuoteen 2060.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että vetykaasulla valmistettu rautasieni korvaa vähitellen rautamalmipelletit, joiden valmistukseen tarvitaan hiiltä vapauttavaa öljyä. Kaivosjätteen sisältämät kivennäiset ja fosfori aiotaan myös ottaa talteen muun muassa lannoitteiden valmistukseen.

Maailman rauta- ja teräsmarkkinat eivät Moströmin mukaan näytä hiipumisen merkkejä, päinvastoin ne kasvavat noin 50 prosentilla vuoteen 2050 mentäessä.

– Raudan ja teräksen markkinat kasvavat maailmantalouden siirtyessä hiilettömään tulevaisuuteen. Tuotteemme ovat tärkeässä asemassa uusia rautateitä, tuulivoimaloita, sähköautoja ja teollisuuslaitteita valmistettaessa. Voimme muuttua ongelmasta osaksi ratkaisua. Rauta- ja terästeollisuus vastaa tällä hetkellä neljäsosaa koko maailman teollisuuspäästöistä ja seitsemää prosenttia koko ilmakehän hiilidioksidista.

Luvat ja raha haasteina

Suunnitellut investoinnit eivät toteudu ilman haasteita. Näistä lupien saanti on Moströmin mukaan kaikkein keskeisin, toinen on valtava sähkönkulutus, johon aiotaan vastata niin sanotulla vihreällä sähköllä. Myös tutkimuksen on edettävä toivotulla tavalla.

Yksi iso haaste on rahoitus, sillä vuosittaiset noin 10–20 miljardin kruunun investoinnit vaativat myös rahoitusta.

LKAB:n viimevuotinen voitto oli noin 10 miljardia kruunua, ja yhtiö on ollut valtiolle erittäin tuottoisa.

LKAB:n hallituksen puheenjohtaja, entinen pääministeri Göran Persson kuvasi suunnitelmaa teolliseksi muutokseksi, joka on pakko tehdä, jos halutaan varmistaa tulevaisuus myös tuleville sukupolville. Persson otti esiin myös investointien suuren työllistävän vaikutuksen koko Norrbottenille.

Luvatut noin 3 000 työpaikkaa vuosittain tulevat yhtiön mukaan rakentamisesta, koska kaikilla kaivospaikkakunnilla on uusittava niin tuotantolaitteet kuin koko tuotantoaluekin sekä uudet jalostamot.