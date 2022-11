WWF tarjoaa tänäkin talvena lintujen elämää seuraavan livekameran Kuusamossa. Luontoliven lähetykseen odotetaan vanhoissa metsissä viihtyviä lajeja, kuten kuukkeleita, tiaisia ja tikkoja. Kuusamon tuttujen retkikavereiden kuukkelien ohella livelähetykseen ilmaantunee myös hömötiaisia, palokärkiä, jopa maakotkia ja varpuspöllöjä.

Kamera on sijoitettu talviruokintapaikalle Oulangan kansallispuiston kupeeseen, missä WWF kuvasi lintuja myös viime vuonna. WWF:n kehityspäällikön Justus Hyvärisen mukaan lähetys osoittautui tuolloin suurmenestykseksi. Lähetystä katseltiin muutaman kuukauden aikana puoli miljoonaa kertaa.

Talvilintukamera on yleisön toiveesta varustettu sekä lämpömittarilla että välittämään ääniä. Torstaina kameran edessä vuorottelivat ainakin nälkäinen harakka, kuukkeli ja närhi. Lämpötila oli keskipäivän tuntumassa juuri pakkasella, miinus 1 astetta.

Suomessa talvehtivat linnut ovat sopeutuneet ankariin oloihin, mutta niiden ravinnonsaanti hankaloituu päivien lyhentyessä ja säiden muuttuessa kylmemmiksi. Vaikka talviruokinnasta onkin apua uhanalaisille lajeille, se ei silti ole ensisijainen keino niiden suojelemiseksi.

Punertava kuukkeli, joka viihtyy vanhoissa metsissä, kärsii metsätaloudesta. WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen kertookin tiedotteessa, että kuukkeli on joutunut vetäytymään kohti pohjoista, sillä sen elinalueet etelämpänä ovat kadonneet hakkuiden myötä.

Uhanalainen hömötiainen oli ennen yksi runsaslukuisimmista linnuista Suomessa. Kuva: Olli Lamminsalo / WWF

Hömötiainen on jo uhanalainen. Se oli vielä joku vuosikymmen sitten yksi runsaslukuisimmista linnuista Suomessa, mutta elinympäristö on kutistunut hakkuiden ja vanhojen metsien hupenemisen myötä.

Talvilintukamera on osa WWF:n laajempaa Luontolive-palvelua, jossa on seurattu muun muassa saimaannorpan, sääksen, rupiliskon ja taimenten elämää. Lähetyksiä on katsottu jo yli 24 miljoonaa kertaa.

WWF toteuttaa talvilintukameran yhdessä Kuusamo Nature Photographyn kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaavat WWF, Live Eye ja Pukki Visuals. Talvilintukamera on katsottavissa osoitteessa wwf.fi/luontolive.

Juttua on päivitetty tämän päivän linnuilla.