Tarjolla livestriimiä peruuntuneiden keikkojen tilalle – perjantaina JP Leppäluoto luo olohuonekeikan fiilistä ja lauantaina Olli PA räppää tyhjässä baarissa

Kaleva Live lähettää suorina lähetyksinä JP Leppäluodon keikan huomenna perjantaina ja Olli PA:n keikan ylihuomenna lauantaina.

Raahelaislähtöinen laulaja Juha-Pekka ”JP” Leppäluoto oli jo pitemmän aikaa kehitellyt ideaa netissä striimattavasta keikasta. Kun koronaepidemia keskeytti tamperelaistuneen Leppäluodon Omalla maalla -kiertueen, nettikeikka alkoi tuntua ajankohtaiselta.

Keikka striimataan kitaristi Samuli Erkkilän kotipaikasta Hankasalmelta Keski-Suomesta.

– Samulin isä on pikkuhiljaa rakentanut sinne omaa intohimoaan, täysimittaista levytysstudiota. Meidän ei tarvinnut miettiä, missä soololevyäni tekisimme. Siellä saa rauhassa olla järven rannalla, saunoa ja tehdä levyä. Siellä sielu lepää, Leppäluoto kertoo.

Leppäluoto, Erkkilä ja sellisti Elias Kahila olivat juuri saaneet äänitykset valmiiksi, kun tieto keikkojen peruuntumisesta tuli. Nettikeikka käänsi katseet taas Hankasalmen suuntaan.

– Ajattelimme, että palataan sinne, kun meillä on siellä asetukset valmiina. Lyödään vain kamat soittotilan nurkkaan, lavastetaan vähän tilaa, ja ruvetaan striimailemaan, Leppäluoto selvittää.

– Mitä olen itse seurannut, porukka on tehnyt keikan kaltaisia live-striimejä. Tämä on kuitenkin enemmän sellainen kuin tulisi meidän seuraksi olohuoneeseen viettämään perjantai-iltaa. Lätistään fanien kanssa ja soitetaan väliin biisejä. Hyvin rentoa meininkiä.

Soittopuoli pitää sisällään enimmäkseen Harmajan ja Charonin tuotantoa. Luvassa on myös maistiaisia Leppäluodon toukokuussa julkaistavalta sooloalbumilta, jonka sekin jatkaa musiikillisesti mainittujen yhtyeiden linjoilla.

– Olin vuosikausia miettinyt, millaista minun soolomatskuni pitäisi olla. Kun tapasin Eliaksen ja Samulin ja aloimme tehdä keikkoja yhdessä, tajusin, että tässä on se soundi. Miksi mennä merta edemmäksi kalaan. Se on minun musiikillinen kieleni, ei minun tarvitse yrittää esittää mitään muuta, Leppäluoto sanoo.

– Pohjalla on trio, jossa on sello, sähkökitara ja akustinen kitara, ja siihen ympärille on kasattu sessiomiehiä.

Yhtenäisen kokonaisuuden tavoittelun sijaan on menty biisien ehdoilla. Parin viikon takainen Shalalaa-single kertoo jotain albumin soundimaailmasta mutta ei kovin paljoa koko paketista.

– Siellä on aika erilaistakin kamaa. Välillä on riisuttua ja välillä helkkarin mahtipontista, Leppäluoto paljastaa.

– Sitä helposti kilpistyy siihen, että alkaa ajatella kuulijan perspektiivistä ja tulee jonkinlainen alitajuinen miellyttämisen tarve. Nyt päätin tehdä sellaista musiikkia, joka täyttää sen oman musiikillisen tyhjiön.

Oululainen rap-artisti Olli PA, oikealta nimeltään Tommi Torvikoski, oli myös pohtinut nettikeikan toteuttamista, eikä hänen tarvinnut kauaa miettiä, kun mahdollisuus 45 Specialista striimattavaan keikkaan tarjoutui. Olli PA:n neljäs pitkäsoitto Rosetta oli julkaistu maaliskuun alussa, mutta kaikki keikat oli jouduttu perumaan.

Olli PA:n keikka lähetetään Oulusta 45 Specialista. KUVA: Teemu Valtanen

Vaikka uutuusalbumilla kuullaan lukuisia vieraita, nettikeikan Torvikoski pitää mahdollisimman intiiminä. Räpin lisäksi setissä on laulua akustisen kitaran säestyksellä.

Torvikoski on tehnyt musiikkia laulaja-lauluntekijäpohjalta jo muutaman vuoden ajan, ja nyt hänen on tarkoitus myös levyttää aikaansaannoksiaan.

– Kappaleita oli tarkoitus alkaa julkaista nyt toukokuussa, mutta se saattaa vähän viivästyä koronatilanteen takia. Se riippuu siitä, saako studioasiat järjestymään niin, että ei tarvitse juurikaan ottaa ihmiskontakteja, hän toteaa.

Räppäämistä Torvikoski ei silti aio lopettaa, vaan laulaja-lauluntekijä -kuvio on ihan oma projektinsa sen rinnalle. Folkahtavaa musiikkia ei myöskään välttämättä esitä Olli PA.

– Heikkisen Jessen kanssa olemme kitarahommia tehneet, ja silloin, kun me olemme yhdessä, olemme Lauantaiseura. Voi olla, että nämä tulevat ulos sitten Lauantaiseuran nimellä, koska Jessen kanssa myös sinne studioon menen, Torvikoski miettii.

Jotkut av-alan toimijat ovat ilmaisseet huolensa livestriimausten turvallisuudesta. Heidän mielestään useamman ihmisen työpanoksen vaativia tuotantoja on mahdotonta toteuttaa ilman tartuntavaaraa.

JP Leppäluodon ja Olli PA:n keikat kuvaavan ja striimaavan pitkän linjan oululaisen videotuotantoyhtiön Saha Prod Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pohjola kuitenkin vakuuttaa, että keikat voi toteuttaa turvallisesti myös monikameratuotantoina.

– Pidämme huolen siitä, että tilassa ei ole kymmentä henkeä missään vaiheessa. Ikään kuin minimoimme miehityskapasiteetin siinä tilassa, Pohjola kertoo.

– Teemme molemmat tuotannot ulkotuotantoautolla, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki kameratekniikka ja muu sijaitsee ulkona ajoneuvossa. Eli sisälle tarvitaan vain miehet kameran varteen. Osa kameroistahan on robotti- ja kylmäkameroita, joita hallinnoidaan autosta käsin.

– Ja tietenkin pidämme myös turvavälit. Kameran kanssa tehtäessä ei voidakaan olla ihan iholla.

Myös esiintyjät ovat pähkäilleet turvallisuutta monesta näkökulmasta.

– Olemmehan me samassa tilassa, mutta en meinaa koskea samoihin tavaroihin toisten kanssa. Jos äänimies on rakentanut äänipuolen, käyn putsailemassa välineet, enkä nuole mikkiä, Olli PA alias Tommi Torvikoski toteaa.

– Hankasalmella on riskiryhmään kuuluvaa porukkaa, niinpä olemme pelanneet jo ennakkoon sen, miten jengit eristetään toisistaan, että emme ainakaan omalta osaltamme ole pahentamassa epidemiaa, JP Leppäluoto puolestaan sanoo.