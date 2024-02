Annosten kokoero on huomattava. Vasemmalla Babista Salde, oikealla Iskender. Kuva: Kati Valjus

Ravintolassa

Valkeassa on avattu kebab-ravintola Babista, jonka lupaus on tarjota laadukasta kebabia. Babista on S-ryhmän uusin ravintolakonsepti, ja Oulun Babista on Suomen kolmas.

Babistan nettisivujen mukaan kebab on ”vähätelty nautinto”, joka halutaan nyt nostaa ”siihen asemaan, mihin sen tuhatvuotinen perinne oikeuttaa”.