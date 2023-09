Tena-tuotteiden kotiinkuljetuspalveluun kohdistuneesta kyberhyökkäyksestä on saatu lisätietoa.

Kaleva uutisoi tiistaina 26. syyskuuta sattuneesta tietomurrosta, joka on kohdistunut usealla hyvinvointialueella Tena-tuotteita kotiinkuljetuksella tilaavien tietoihin. Hyökkäyksen kohteena ei ole ollut hyvinvointialueet, vaan Tena-kotiinkuljetuksia hoitavan yhtiön alihankkijan palvelin.

Pohde tiedotti perjantaina, että tietomurron on vahvistettu koskevan 632 Pohteen alueen asukasta. Näiden nimi, osoite, asiakasnumero, henkilötunnus on päätynyt kyberhyökkääjien käsiin. Lisäksi on saatu tieto toimitetuista tuotteista sekä palveluyksikkö.

Osalla asiakkaista on paljastunut myös esimerkiksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Valtakunnallisesti tietomurto koskee jopa useita kymmeniä tuhansia hyvinvointialueiden asiakkaita.

Pohteen mukaan hyökkäyksen kohteeksi joutunut alihankkija Westlog Oy ryhtyi korjaaviin toimiin heti tietomurron havaittuaan. Tapausta selvitellään sekä Westlogin että Pohteen päässä edelleen.

Tietomurron kohteeksi joutuneille Pohde ilmoittaa asiasta henkilökohtaisesti ja tarjoaa tukea tilanteeseen. Hyvinvointialueen tiedotteessa kehotetaan asiakkaita ottamaan halutessaan yhteyttä myös rikosuhripäivystykseen.

