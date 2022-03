Arto Immonen (vas.) ja Tomi Koskela kisaavat veteraanien sarjassa. Sami Aaltomaa osallistuu Suomen Cupiin. Toistoleuanvedon MM-hopeamitalisti Anna Visuri toimii kilpailun ylituomarina. Kuva: Niina Hentilä

Kaleva Livessä ollaan lauantaina voimailun maailmassa.

Suomen Leuanveto ry:n sekä liikuntakeskus OzMaxin järjestämät lisäpainoleuanvedon SM-kisat kerää Oulun Kaakkuriin juniori- ja veteraanisarjojen lisäksi yleisen sarjan Suomen Cup -kisaajat.

Perinteisen leuanvedon tiedämme kaikki.

Perinteisten hyväksyttyjen toistojen sijaan lauantaina Oulussa kilpailijat pyrkivät yhteen leukaan mahdollisimman suurella lisäpainolla.

– Kilpailijalla on käytössään kolme kilpailusuoritusta sekä voittajalla on mahdollinen ylimääräinen SE-yritys. Kilpailijan tulos on suurin hyväksytyn kilpailusuorituksen lisäpainon määrä, kertoo Oulun kisojen puuhamiehenä yhdessä Timo Ohukaisen kanssa toimiva Arto Immonen.

Immonen on varsinainen lajin teräsmies.

Ensimmäisissä leuanvetokilpailuissa vuonna 2008 käynyt oululainen on keskittynyt viime vuosina nimenomaan lisäpainoihin. Hän on alle 60-kiloisten tuore maailmanmestari. Immosen nimissä on lisäksi muun muassa 11 Suomen mestaruutta ja yhdeksän Suomen ennätystä.

– Lisäpainoleuanvedossa kilpaillaan painoluokittain ja suurimman lisäpainon hyväksytysti vetänyt kilpailija voittaa.

Lauantain kisoissa nähdään laaja joukko kilpailijoita lapsesta vaariin. Ihan kirjaimellisesti.

– Nuorin juniorikilpailija on 10-vuotias akaalainen Alarik Laasala ja vanhin veteraanikilpailija 81-vuotias Matti Oksanen Lempäälästä, Immonen kertoo.

SM-kisoissa on mukana lukuisia MM-mitalisteja. Immonen uskoo, että ennätyksiä nähdään lauantaina kaikissa kolmessa sarjassa.

– Itse kiinnitän suurimman huomion valmentajaani Tuomas Rytköseen, joka tekee paluun kilpalavalle viiden vuoden tauon jälkeen.

– Hän on valmentanut lukuisia MM- ja SM-mitalisteja eri voimailu- ja yleisurheilulajeissa. Tuomas on leuanvetäjänäkin itse kunnostautunut moninkertaisena Suomen mestarina.

Kaleva näyttää lauantaina 19. maaliskuuta tilaajilleen lisäpainoleuanvedon SM-kisat suorana lähetyksenä. Pääset katsomaan lähetystä myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.

Suora lähetys Kaakkurin OzMaxista käynnistyy kello 10.55. Kisoista tulee myöhemmin tallenne.

SM-kisojen aikataulu:

kello 11 Vetoryhmä 1

Pojat 11 v

Pojat 19, 70 kg

Naiset 40, 60 kg

Naiset 40, 70 kg

Miehet 40, 70 kg

Miehet 40, 80 kg

Miehet 40, 90 kg

Miehet 40, 110 kg

Miehet 50, 70 kg





12.45 Vetoryhmä 2

Miehet 50, 80 kg

Miehet 50, 90 kg

Miehet 50, 100 kg

Miehet 50, 110 kg

Miehet 60, 80 kg

Miehet 60, 90 kg

Miehet 60, 100 kg





14.30 Vetoryhmä 3

Miehet 60, 110 kg

Miehet 70, 80 kg

Miehet 80, 60 kg

Naiset 60 kg

Naiset +70 kg

Miehet 80 kg

Miehet 90 kg

Miehet 110 kg

Miehet +110 kg