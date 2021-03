Oulu

Ammattijärjestäjä Jenny Poikela muistuttaa, että järjestäminen on muutakin kuin tavaroiden poislaittamista. Kuva: Pekka Kallasaari

Kauan odotettu kevätaurinko on viime päivät ihastuttanut Oulun seudulla mutta paljastanut myös julmalla tavalla kodin epäpuhtaudet.

Ei ihme, että kevät on usein sesonkiaikaa, jolloin turvaudutaan ulkopuolisen ammattilaisen apuun kodin siistimiseksi.

Inspiradan yrittäjä, ammattijärjestäjä Jenny Poikela on sitä mieltä, että kevätsiivouksessakin on hyvä lähteä liikkeelle tavarasta. Pikkuhiljaa on ryhdyttävä miettimään kevyempiä ulkovaatteita, jolloin paksuimmat talvivaatteet voi säilöä eteisestä muualle säilytykseen.

– Kausivaateiden lisäksi kohta aletaan katsoa varastoa läpi, missä ovat ne urheiluvälineet, joita keväällä tarvitaan – potkulaudat ja rullaluistimet.

Neljä vuodenaikaa määrittelevät jonkin verran, miten tavaroita säädellään, mutta esimerkiksi lapsiperheissä vaatteita jää pieneksi pitkin vuotta.

– Itse en suosittele esimerkiksi leluja laittamaan salaa pois. Poistot on hyvä tehdä keskustelun kautta ja yhdessä lasten kanssa.

Lasten lisäksi myös aikuisilla tekee monesti tiukkaa luopua asioista. Poikela kuitenkin muistuttaa, että järjestäminen on muutakin kuin tavaran poislaittamista. Se on sitä, että sopivan määrän lisäksi tavarat ovat siellä, missä niitä käytetään ja helposti saatavilla.

Jos pussukat ja nyssykät jäävät eteiseen, ei ole vielä valmista. Jenny Poikela

– Jos ajatukset ovat solmussa siitä, mistä aloittaa, voi ottaa aluksi käsittelyyn vaikka sukkalaatikon tai alusvaatteet. Jotakin sellaista, mihin ei ole itsellä tunnesidettä.

Onnistumisen kokemus on Poikelan mukaan olennainen juttu järjestämisessä: on mukava jatkaa eteenpäin, kun saa jonkin osion valmiiksi helposti.

Tärkeää on myös muistaa, että valmista on vasta, kun ne, joista on aikonut luopua, on viety kodista pois.

– Jos pussukat ja nyssykät jäävät eteiseen, ei ole vielä valmista. Pahin mahdollinen skenaario on, että ne survoo takaisin kaappiin.

Ikkunat puhtaaksi

Koti Puhtaaksi Oy:n aluekoordinaattori Minna Luttinen kertoo, että kevät on yrityksessä kiireisintä aikaa joulunalusajan ohella. Kun ilmat lämpenevät, normaalin ylläpitosiivouksen lisäksi tehdään paljon ikkunoidenpesua, jonka yhteydessä voidaan vaihtaa myös keväisemmät verhot.

– Siinä on kahta koulukuntaa. Osa haluaa tehdä sen mahdollisimman aikaisin ennen kuin siitepöly alkaa levitä. Toiset taas pesevät ikkunat, kun pahin siitepölyaika on ohi.

Jos oikeasta ajankohdasta kiistellään, myös ikkunanpesuun käytettävistä välineistä ja tekniikoista voi saada väittelyn aikaiseksi. Luttinen ei ole kokeillut suureen suosioon nousseita Kärcher-ikkunapesureita tai vanhan kansan tapaa pyyhkäistä sanomalehdellä viimeiset pisarat, mutta suhtautuu myönteisesti kaikkiin konsteihin.

– Itse käytän ikkunanpesunukkaa ja biohajoavaa pesuainetta, jota lantrataan veteen. Myös ihan perinteinen Fairy kelpaa kotikonstina hyvin pesuaineeksi.

Luttinen kuivaa ikkunat ylhäältä alas. Isot ikkunat hän kehottaa pesemään suosiolla kahdessa osassa.

Vähälläkin pärjää

Ihmisten koteja siistiessä Luttinen on huomannut, että jokainen näkee siivoamisen omalla tavallaan. Jollekin voi olla tärkeää, että tavarat ovat omilla paikoillaan, eikä haittaa, vaikka villakoirat lentelevät. Toista taas ei haittaa, jos laatikot ovat sekaisin.

Luttiselle on kehittynyt siistimiseen tietty järjestys, mutta hän muistuttaa, että yhtä oikeaa tapaa ei ole, ja asiakkaan toiveita kuunnellaan aina tarkalla korvalla.

Yleensä Luttinen imuroi ensimmäiseksi lattiat ja huonekalut, jonka jälkeen hän ryhtyy siivoamaan keittiötä. Kun keittiö on siivottu, pyyhitään pölyt.

Sillä välin, kun irtopöly laskeutuu lattiapinnalle, siivotaan pesuhuone ja vessa. Aivan lopuksi mopataan ­lattiat.

– Arkinen siivous on minun vinkkini. Siivousta ei kannata jättää moneksi kuukaudeksi odottelemaan, ettei sotku kasva isommaksi. Kerralla ei tarvitse siivota koko taloa, vaan joka viikko vähän jotakin.

Myöskään välineitä ei tarvitse Luttisen mukaan olla joka lähtöön.

– Hyvällä imurilla, mopilla ja mikrokuituliinalla pääsee pitkälle ja kerran viikossa imurointi riittää oikein hyvin.